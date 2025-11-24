Más de 9 millones para contratar a 400 desempleados de la provincia de Cádiz

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz ha publicado este lunes la propuesta provisional de resolución de la nueva edición del programa Empleo y Formación. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante proyectos formativos en alternancia con la práctica profesional.

En el caso de la provincia de Cádiz, la propuesta provisional recoge 27 proyectos solicitados por un total de 15 entidades. El presupuesto provisional total es de 9.271.160,79 euros. Cada iniciativa está pensada para 15 alumnos-trabajadores, por lo que 405 personas desempleadas se verán beneficiadas con este plan.

Los proyectos subvencionados están destinados a mejorar las posibilidades de inserción laboral de personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas, combinando formación específica y práctica profesional durante 12 meses, con contrato desde el primer día y percepción del salario correspondiente al trabajo efectivo realizado.

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román ha manifestado que «el programa Empleo y Formación es una herramienta fundamental para ofrecer oportunidades reales a las personas desempleadas de nuestra provincia. La propuesta provisional publicada hoy refleja el compromiso de las entidades locales y supramunicipales con la mejora de la cualificación y el acceso al mercado laboral, especialmente entre los colectivos que más lo necesitan. Por ello quiero agradecerles el esfuerzo por participar, porque finalmente redundará en beneficio del propio municipio.»

Especialidades y destinatarios

La programación formativa en esta convocatoria de 2025 incluye acciones en administración, gestión y atención al cliente, así como formaciones técnicas en electricidad, domótica, fontanería, climatización, carpintería, albañilería y jardinería. También incorpora especialidades de cocina, restauración, promoción turística, atención sociosanitaria, dinamización comunitaria, actividades culturales, teleasistencia, docencia y competencias digitales, adaptadas a las necesidades del mercado laboral andaluz.

En cuanto a los colectivos destinatarios, la mayoría de las iniciativas se orienta a jóvenes menores de 30 años, seguidos de personas de 30 a 45 años en desempleo de larga duración y mayores de 45 años. La propuesta provincial recoge además un proyecto específico para mujeres víctimas de violencia de género. Varios programas se abren también al público general, sin vinculación a un colectivo concreto.

Entidades solicitantes en Cádiz

La propuesta provisional recoge solicitudes de 15 entidades públicas y sin ánimo de lucro, que suman 27 proyectos en la provincia. Entre ellas se encuentran los ayuntamientos de Alcalá del Valle (2 proyectos), Algeciras (2), Arcos de la Frontera, Barbate, Chiclana de la Frontera, Los Barrios, Medina Sidonia, Rota, Sanlúcar de Barrameda y San Roque (2).

Asimismo, han presentado solicitudes la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda (5 proyectos) y la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz (6 proyectos). La relación se completa con la Fundación Pública Municipal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Jerez, el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz y la Escuela Amable Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social.