La X Milla Verde de la Guardia Civil de Cádiz, contra el cáncer infantil

El próximo 5 de octubre, a partir de las 10.00 horas en Jerez de la Frontera, la Guardia Civil de Cádiz, junto a la asociación Proyecto por una Sonrisa, celebrará la X carrera solidaria 'Milla Verde' con motivo de la celebración de los actos por la festividad de su Patrona, la Virgen del Pilar.

La cita tiene carácter benéfico, como es habitual, y en este año 2025 todo el dinero recaudado se destinará a la investigación contra el cáncer infantil.

«Cada paso que des, será esperanza para ellos. Corre por superarte. Corre por ellos», se destaca por parte de la Guardia Civil en redes sociales.

«¡Inscríbete ya y forma parte de esta causa que cambia vidas! https://atletismofaa.es/carreraspopulares/», se concluye.