Mercedes Colombo reivindica el esfuerzo andaluz en el Día de la Bandera: «Nadie nos ha regalado nada»

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha reivindicado la importancia del 4 de diciembre como día clave en la historia reciente de Andalucía, apelando al respeto, la igualdad y la convivencia entre todos los andaluces. «El 4 de diciembre nos consagramos a una bandera de convivencia y concordia, donde apelamos a la unidad e igualdad», afirmó.

Colombo subrayó que la blanca y verde reconoce el derecho a la autonomía y la solidaridad reflejados en la Constitución, recordando que se trata del día «que cambió la Historia de los andaluces».

Casa de Iberoamérica

Estas declaraciones se produjeron durante el acto institucional por el Día de la Bandera de Andalucía celebrado en la Casa de Iberoamérica de Cádiz, que reunió a numerosas autoridades y representantes de colectivos sociales. Entre ellos, la presidenta de la Diputación Provincial, Almudena Martínez; el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros; y los delegados territoriales del Gobierno andaluz, además de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, representantes judiciales y sindicales.

La ceremonia comenzó con la Coral de la UCA, que interpretó la obra de Carlos Guastavino «Se equivocó la paloma». Después, el escritor y divulgador Jesús Maeso pronunció un elogio a la bandera andaluza, antes de que la coral ofreciera una nueva pieza, «Las nubes me trajeron», de Dante Andreo.

Colombo agradeció la intervención de Jesús Maeso y reivindicó el significado de esta conmemoración, que cumple ya su cuarto año. «Es un día con identidad propia, como el 28 de febrero, instaurado en el calendario oficial de todos los andaluces», afirmó. La delegada incidió en que el 4D rinde homenaje a las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, que reclamaron la autonomía como expresión de la voluntad popular «bajo una misma bandera, la blanca y verde, la bandera del diálogo, la unión y la esperanza».

«Pocas imágenes representan tanto a nuestra tierra como ese verde que mira al futuro con ambición y ese blanco que mantiene viva la pureza, la nobleza y la solidaridad del pueblo andaluz», señaló Colombo, quien recalcó que la bandera es un símbolo muy arraigado en Cádiz.

Antonio Vázquez

Colombo reivindica el 4D

La delegada recordó que este año las distintas delegaciones territoriales han organizado actividades vinculadas al 4D para «visibilizar lo mejor de nuestra provincia: la gastronomía, la industria, la cultura o el medio ambiente por bandera».

En su intervención, Colombo defendió un andalucismo moderno, equilibrado y transversal, «que no pone etiquetas ni excluye sensibilidades», y enfatizó el papel de Cádiz como una provincia que «construye, que tiende puentes y que defiende el progreso, creyendo en el talento, la responsabilidad y la ambición de futuro».

Día de la Bandera Antonio Vázquez

«Nadie nos ha regalado nada. Lo que los andaluces y los gaditanos hemos conseguido ha sido con esfuerzo, trabajo y sacrificio«

La delegada concluyó subrayando que «nadie nos ha regalado nada». «Lo que los andaluces y los gaditanos hemos conseguido, ha sido con esfuerzo, trabajo y sacrificio. Estamos construyendo la Andalucía del mañana bajo una bandera común para todos, una Andalucía a la que hoy se respeta, escucha y valora».

El acto finalizó con el izado de la Bandera de Andalucía a cargo de Mercedes Colombo y la presidenta de la Diputación, mientras la Coral de la UCA interpretaba el Himno de Andalucía.