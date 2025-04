Marzo rompe con la tendencia tradicional y deja una subida leve del paro en la provincia

La hostelería de Cádiz sigue tirando del mercado laboral, pero no es suficiente

El paro vuelve a golpear a Cádiz, aunque de una forma leve. El mes de marzo ha dejado una subida de + 98 nuevos desempleados con respecto a febrero, lo que equivale a un incremento del +0,08%. En estos momentos, el contingente de demandantes de empleo en la provincia asciende a 122.334 personas. Con este registro podemos advertir que marzo y su inicio de la temporada de primavera ha dejado de ser un mes favorable para el empleo en Cádiz como lo er en otras ocasiones. Si lo comparamos con los dos últimos años se advierte que en marzo de 2023 retiró del paro a 2.317 gaditanos y en 2024, a 1.872.

El aumento ahora de casi un centenar de parados en un mes teóricamente empleador para la provincia obedece a varios motivos. El más importante es la incorporación de nuevos gaditanos al mercado laboral, es decir, el número de personas que ha entrado en el sector de Sin Empleo Anterior es de +228. Esta llegada de jóvenes primerizos al mercado laboral de la provincia ha trastocado, en cierto modo, las cifras o lo que es lo mismo, el tejido económico de Cádiz no tiene capacidad para generar más empleo.

Tabla: Juan Soldán | Fuente: Ministerio de Trabajo

Por el contrario, el sector Servicios sigue su camino y recorta parados en sus filas (-202), igual que la Construcción, que, en este caso, ha rebajado en -3 personas su incidencia en el paro. En el lado contrario se encuentran el resto de sectores que han visto subir su volumen de desempleados: Agricultura (+56) y Industria (+19).

Una de las conclusiones que se extrae de la radiografía laboral de marzo en Cádiz es que el arranque de la temporada media-alta de la hostelería no ha servido para lograr un descenso del paro como ya ocurrió en el mes de marzo de los dos últimos años, donde Cádiz iniciaba ese carrusel de bajadas que se mantendría activo hasta el otoño. No hay que olvidar que el sector Servicios es el termómetro que marca la evolución o el enfriamiento del mercado laboral gaditano y en este caso no ha tenido el resultado deseado. La incidencia del desempleo en Cádiz desde que comenzó 2025 ha sido muy irregular. En enero subió (+1.792), en febrero bajó (-767) y en marzo vuelve a subir (+98).

Por lo que se refiere a contratos, el número de expedientes firmados el pasado marzo en Cádiz ha sido de 26.606, de los que 9.930 fueron indefinidos y 16.676, temporales.

