Martes Santo en Jerez, El Puerto, San Fernando y Chiclana: la Semana Santa 2025, en directo con horarios, itinerarios y última hora

Hoy es Martes Santo. Toda la provincia de Cádiz vive con fervor los días grandes de la Semana Santa.

Las calles de los distintos municipios se llenan de emoción, incienso y pasos al compás de la música procesional.

Está por ver si el tiempo permite el desarrollo de la jornada con normalidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 15 de abril, el aviso amarillo por oleaje en distintos puntos de la provincia.