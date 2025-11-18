María Vargas triunfa en Sanlúcar con un recital cargado de emoción y arte

La Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos afrontó este fin de semana su penúltimo capítulo con una amplia programación que se desarrolló en Chipiona, Puerto Real, Jerez y, especialmente, Sanlúcar de Barrameda, epicentro de las actividades. Allí, el auditorio Manolo Sanlúcar registró una notable afluencia de público los días 14 y 15 de noviembre, a pesar de la alerta naranja por fuertes lluvias.

El bailaor Abel Harana abrió el fin de semana con un recital en el que desplegó fuerza, técnica y una madurez artística que lo consolidan como una de las figuras más destacadas del baile actual. Un día después, María Vargas, acompañada por la guitarra de Domingo Rubichi, protagonizó una noche cargada de emoción ante un público entregado que celebró el compromiso y la entrega de una artista considerada leyenda viva del flamenco. Antes de su actuación, Alba Bazán, con el acompañamiento de Manuel Lin, inauguró la velada.

Sanlúcar también fue escenario, el viernes 14 al mediodía, de la presentación del libro Sanlúcar flamenca. Sus cantiñas e intérpretes, obra de Juan Hidalgo Valcárcel, en un acto celebrado en las Bodegas Hidalgo–La Gitana, con presentación a cargo de Servando Repetto López. La jornada del domingo 16, coincidiendo con el Día Internacional del Flamenco, culminó en el Centro Cultural La Victoria con la conferencia ilustrada de la periodista Susanne Zellinger, titulada El flamenco contemporáneo.

En Puerto Real, la Bienal llevó el viernes 14 al Teatro Principal la propuesta Palo a Palo, de la Escuela Flamenca de María Poquet, que logró un lleno absoluto. El espectáculo abordó, a través de distintos palos del flamenco, la escalada de violencia que sufren las mujeres víctimas de violencia de género. Ya el sábado 15, la Peña Flamenca Canalejas acogió la conferencia del periodista Manuel Martín Martín, Canalejas de Puerto Real, un eco con sello propio, seguida de un recital de la cantaora Rocío Fantova.

La programación se extendió también a Jerez, donde la bailaora Elena Arias ofreció un recital en La Guarida del Ángel la noche del viernes 14; y a Chipiona, que acogió dos propuestas de baile en la Peña Flamenca José Mercé, a cargo de Vanesa Reyes, el viernes 14, y de Aurora Caraballo el sábado 15, respectivamente.

La Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos pondrá fin a su IV edición, dedicada a María Vargas, el próximo 22 de noviembre en La Guarida del Ángel, con un recital del cantaor José «Mijita», acompañado por la guitarra de Manuel Valencia y las palmas de Marquito Carpio y Javier Peña.