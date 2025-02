'Mapas Líquidos' de Salud Botaro: 18 relatos fronterizos y transgresores sobre el perpetuo interrogante de la identidad

Salud Botaro, escritora y periodista gaditana, acaba de publicar su primer libro de relatos titulado 'Mapas Líquidos', una colección de 18 relatos que exploran la identidad, la búsqueda del lugar propio y las relaciones humanas.

Publicado bajo la editorial Bulevar de los Libros en la nueva colección Arraval, dirigida por María Alcantarilla, este libro está marcado por su estilo único y la ruptura con las estructuras narrativas clásicas.

Con Mapas Líquidos, Botaro presenta relatos que se mueven en un territorio periférico, donde los personajes buscan su identidad en espacios fluidos, sin una consistencia clara, tal como lo sugiere el título de la obra. Según la autora, este enfoque refleja «la naturaleza difusa de los lugares en los que sus personajes se mueven, que van en busca de sí mismos en un mundo en el que la identidad parece diluirse, sin un punto fijo de referencia«.

Salud Botaro estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. Su carrera profesional en los medios de comunicación ha sido extensa, destacando su labor como coordinadora de informativos en Canal Sur Radio, además de haber trabajado en Onda Cero, Diario de Jerez y otros medios tanto escritos como radiofónicos.

Sin embargo, a pesar de su gran trayectoria como periodista, Botaro siempre tuvo un interés profundo por la literatura. Durante años, se resistió a dar el paso de publicar sus relatos por una mezcla de «inseguridad y temor» a que sus textos no fueran lo suficientemente buenos o valiosos. No obstante, fue gracias al apoyo y la confianza de María Alcantarilla y el Laboratorio de Escritura de Cádiz que finalmente se atrevió a lanzar su primera obra literaria. «El Laboratorio de Escritura fue un aliciente fundamental para dar el paso y atreverme a publicar este libro de relatos», comenta la autora.

En su obra, Botaro utiliza su experiencia en el mundo del periodismo, aunque, como ella misma explica, «lo que hago en literatura no se parece en nada a lo que hago en mi trabajo diario«. La precisión y el rigor periodísticos que definen su labor en los medios se transforman en un enfoque más libre y creativo cuando se trata de ficción. Esta distorsión de la estructura clásica de los relatos es lo que otorga a 'Mapas Líquidos' su sello distintivo, con relatos que a veces se alejan de la convencionalidad y adoptan un tono más difuso y fantasmagórico.

La autora también es miembro del grupo de teatro La Gaviota, donde participa en una obra llamada 'La misma historia', basada en los monólogos de Darío Fo y Franca Rame. Esta faceta teatral añade una dimensión más a su creatividad, pues la interpretación y el trabajo en grupo también forman parte de su mundo artístico.

'Mapas líquidos' pertenece a la nueva colección 'Arraval' que publica la editorial Bulevar de los Libros

El proceso de creación de Mapas Líquidos se extendió durante aproximadamente dos años y medio, tiempo en el que la autora comenzó a ver que sus relatos podían conformar un cuerpo narrativo con coherencia interna. La periodista gaditana asegura que «el trabajo fue intenso», pero que, como Borges decía, «un relato nunca se termina, se abandona«.

En el libro, la autora explora tanto su universo personal como colectivo, con relatos que exploran la psicología y las emociones humanas. Destacan piezas como 'Un cuento' (el primer relato que escribió con la intención de publicarlo) y 'Autorretrato', un relato breve que busca retratar psicológicamente a una mujer que, tras un trauma, busca volver a encontrar su identidad a través del arte.

Otro de los escritos más relevantes es 'El blues de las escobas', que mezcla la historia de la brujería con una reivindicación sobre la situación de algunas mujeres que en algunas zonas del mundo, sobre todo en África, son acusadas de ser brujas. Este relato transita entre el pasado y el presente, fusionando lo histórico con la actualidad en un intento de visibilizar una realidad dolorosa.

Portada de 'Mapas líquidos' de Salud Botaro publicado en la colección Arraval de la editorial Bulevar de los libros

Con 'Mapas Líquidos', Botaro no solo se adentra en los recovecos de la identidad humana, sino que también da un paso hacia el futuro literario con varios proyectos en marcha. «Tengo un varios de relatos que no pude incluir en este libro porque no quería que fuera un tocho y porque rompían en cierta forma el hilo del manuscrito. No estaban suficientemente maduros».

La gaditana avanza que sigue trabajando en esos relatos que «se han quedado en el tintero» para conformar otro libro y también «en una novela fragmentaria».

Tras la presentación de su libro en la librería Alberti de Madrid, 'Mapas líquidos' estará en la Fundación Caballero Bonald en Jerez el 17 de febrero. Botaro se muestra «muy ilusionada» por el éxito de su obra y agradecida por la acogida que ha tenido. «Siempre es un gusto que el libro viaje y estoy encantada que los 'Mapas' recorran nuevos lugares», concluye la autora, destacando la importancia de que su trabajo literario también sea un viaje que atraviesa fronteras físicas y metafóricas.