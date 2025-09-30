Luto en Cádiz por la muerte del veterano realizador de televisión Manolo Solís: su imagen nunca se apagará

Pesar en Algeciras, en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía por el fallecimiento de Manuel Solís Morlesín, reconocido realizador audiovisual y operador de cámara con una importante trayectoria en medios como la antigua Televisión Algeciras, Televisión Española o Canal Sur, formando parte del equipo del popular programa 'Andalucía Directo'. En los últimos tiempos, había desarrollado su labor en la televisión municipal Onda Algeciras. Estaba casado con la periodista Begoña Curiel y tenía una hija llamada Irene.

Son muchas las muestras de dolor que se están trasladando a través de las redes sociales por su fallecimiento durante este pasado lunes.

Se lamenta desde el programa 'Andalucía Directo': «Se nos ha ido uno de los veteranos de AD, el gran Manolo Solís, durante muchos años cámara en el Campo de Gibraltar, recordado y querido por los numerosos compañeros que tuvieron la suerte de disfrutar de su trabajo y compañía. Nuestras condolencias a familiares y amigos, especialmente a nuestra compañera Begoña Curiel. DEP».

Dolor también en antiguos compañeros: «Abrazabas como un padre. Eras cercano, mosqueón y divertido. Amigo. AD no hubiera sido sin ti, lo que fue contigo. Hoy se me ha roto otro poquito el corazón. Hemos vuelto a perder a un grande. Mil besos al cielo. Pocos me parecen«.

Onda Algeciras también ha hecho público su pesar: «El periodismo del Campo de Gibraltar y especialmente la casa de Onda Algeciras Televisión ha recibido un duro golpe. Se nos ha ido nuestro compañero Manolo Solís, un auténtico maestro de la televisión que nos deja una huella imborrable como profesional y como persona. Siempre estarás en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. DEP».

Condolencias del alcalde de Algeciras

Y no ha sido menos el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha trasladado sus sinceras condolencias a su familia y amigos:

«Con profundo pesar, lamento la partida de Manuel Solís Morlesín, conocido como Manolo Solís, realizador audiovisual de Onda Algeciras y referente en el mundo de la comunicación en nuestra ciudad. Manolo fue un profesional comprometido y apasionado por su trabajo. Comenzó su carrera en la antigua Televisión Algeciras, pasando por Televisión Española y Canal Sur Televisión, hasta llegar a Onda Algeciras, donde desempeñó diversas funciones y formó a generaciones de compañeros. Su legado perdurará en cada imagen, en cada historia contada y en cada momento compartido. En nombre del equipo de Gobierno y en el mío propio, quiero trasladar mi más sincero pésame a su esposa, la periodista Begoña Curiel, a su hija Irene, a sus familiares, amigos y compañeros de Onda Algeciras. Descanse en paz, Manolo. Algeciras te recordará siempre«.