Este lunes comienza el curso para los alumnos de Secundaria, Bachillerato, FP y Adultos

Un total de 133.144 estudiantes de Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de personas Adultas, además de las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, comienzan las clases este lunes 15 de septiembre en 228 centros docentes. Del total del alumnado, más de 106.070 lo hará en la pública en 193 centros y más de 19.470 en la concertada, que cuenta con 7 centros educativos. El próximo 22 de este mes se completará la vuelta a las clases con las enseñanzas de régimen especial, con 13.567 alumnos en 27 centros. 99.808 alumnos y alumnas de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial comenzaron las clases el pasado día 10 de septiembre en 395 centros docentes y el día 3 fue el turno del primer ciclo de Infantil, con más de 10.418 escolares. En su conjunto, en Cádiz son un total de 256.893 estudiantes de enseñanzas no universitarias y más de 18.648 docentes en 878 centros los que comienzan este mes el curso 25-26 en centros públicos, concertados y privados.

Al igual que ocurre en las etapas de Infantil y Primaria, los institutos gaditanos registran una pérdida de alumnado con respecto al curso anterior, debido al efecto de la bajada sostenida de la natalidad en los últimos años en la provincia, de tal forma que en el 25-26 hay un descenso de 1.974 alumnos en el inicio de las clases entre la Secundaria Obligatoria (más de 1.600) y el Bachillerato, aunque en estas enseñanzas lo habitual es que se incorpore alumnado en las próximas semanas.

En cambio, las enseñanzas de Formación Profesional vuelven a registrar un incremento de estudiantes, en este caso de más de 650, hasta alcanzar prácticamente la cifra de 30.160 en el sistema, de los que más del 85% corresponden a centros sostenidos con fondos públicos (25.730).

A pesar del descenso del alumnado y por séptimo curso consecutivo el Gobierno andaluz volverá a apostar por el refuerzo de la plantilla docente con la puesta en marcha de las medidas impulsadas por los acuerdos con las organizaciones sindicales y patronales tanto de la red pública como de la concertada, las sostenidas con fondos públicos. Son 478 los refuerzos en la plantilla pública, de los que 250 corresponden a los institutos de Secundaria, FP y Bachillerato, cuyos centros cuentan con un total de 7.981 profesores. Para reforzar la FP se incorporan 28 profesores más.

El Gobierno andaluz ha ofertado un total de 21.659 plazas de nuevo ingreso en la Formación Profesional para este curso, hasta contabilizar 6.216 de incremento desde 2018. Para este curso la Consejería ha aprobado siete nuevas autorizaciones: un Curso de Especialización de Inspección Técnica y Peritación de Siniestros en Vehículos, en el IES San Severiano (Cádiz); el Ciclo de Grado Medio de Producción Agropecuaria en el IES La Granja de Jerez de la Frontera; el Curso de Especialización de Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Operación en el IES Francisco Romero Vargas en el mismo municipio; el Grado Básico de Mantenimiento de Viviendas en el IES Antonio de la Torre de El Puerto de Santa María; un Grado Medio de Mantenimiento Electromecánico en el IES Carlos Castilla del Pino de San Roque; el Grado Medio de Soldadura y Calderería en el IES Ventura Morón de Algeciras.

En lo que se refiere a infraestructuras, con vistas al curso 2025/26 se finalizarán o han finalizado un total de 24 obras en centros educativos, con un presupuesto 17,6 millones de euros.

Desde el año 2019, la Junta de Andalucía ha finalizado más de 256 actuaciones de construcción, ampliación, reforma y modernización de centros educativos públicos. En el periodo 2019-2025, la inversión en obras, tanto finalizadas como las que se encuentran en construcción, asciende a 35,18 millones.