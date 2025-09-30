Lugares y fechas de las actividades en la provincia de Cádiz organizadas por las Jornadas Europeas de Patrimonio

Cádiz se une a la celebración de las Jornadas Europeas de Patrimonio 2025 (JEP 2025), una iniciativa en el marco de la cual la Consejería de Cultura y Deporte ha preparado, a través de su delegación territorial en la provincia, una quincena de actividades en una decena de municipios para difundir la riqueza patrimonial de esta tierra.

Arquitectura y flamenco centrarán las diferentes propuestas que se van a desarrollar a lo largo de los meses de octubre y noviembre en las localidades de Cádiz, Arcos de la Frontera, Chiclana, Jerez, Jimena, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda y en La Línea y Tarifa, donde habrá desde visitas guiadas a rutas, charlas y hasta un concierto didáctico.

Arcos de la Frontera

El próximo 12 de octubre donde Arcos de la Frontera acogerá un paseo por la arquitectura religiosa de la localidad. De este modo, se hará un recorrido por las iglesias, desde la Basílica Menor de Santa María de la Asunción hasta el Convento de las Mercedarias Descalzas, ya que en cada una de ellas se puede apreciar la historia y los elementos arquitectónicos más destacados que encierran. Este paseo se lleva a cabo en colaboración con el ayuntamiento y el aforo es limitado a 25 personas, por lo que se requiere inscripción previa a través de la Oficina de Turismo de Arcos.

Cádiz

En la ciudad de Cádiz son tres las actividades que se van a llevar a cabo. Por un lado, 'A las murallas' consistirá en una visita por las calles gaditanas donde los participantes tendrán que ir resolviendo distintos retos y pruebas mientras conocen las características del patrimonio y la arquitectura defensiva de la zona, siendo necesario el uso de dispositivos móviles. Está dirigida al público general y se desarrollará el 17 de octubre, siendo el aforo de 25 plazas, por lo que hay que inscribirse previamente a través de correo electrónico: info@imaginarqultural.es.

Además, el 7 de noviembre tendrá lugar la ruta histórica 'Cádiz y sus torres miradores', que busca poner en valor la arquitectura civil de la ciudad a través de las casas-palacio del siglo XVIII, las viviendas de los cargadores de Indias y sus emblemáticas torres miradores. Durante el recorrido se dará a conocer el cambio urbanístico de la ciudad durante este periodo histórico visitando alguna de sus torres miradores. El aforo está limitado a 25 personas, siendo una actividad concertada para grupo que tendrá como punto de encuentro la Plaza de San Juan de Dios.

'Lo que nos cuentan los muros' es la tercera de las iniciativas que se desarrollan en Cádiz. Será el 27 de noviembre y consiste en un taller divulgativo para comprender nuestro patrimonio arquitectónico. A través de la lectura de los paramentos se plantea una actividad práctica de dibujo arqueológico sobre algunas de las estructuras arquitectónicas de la ciudad con el fin de conocer su historia. Se dirige al público escolar, concretamente a alumnos de sexto de primaria.

Chiclana

Por otro lado, en Chiclana se ha organizado una visita guiada a la Salina Santa María de Jesús y su casa salinera para conocer la arquitectura de la misma, el proceso de explotación industrial, además del paisaje y la fauna de la salina. Al finalizar la visita se podrá degustar de una cata con algunos de los productos de la zona. Esta actividad, titulada 'Arquitectura de industria tradicional: la casa salinera', se desarrollará el 24 de octubre con un aforo limitado a 25 personas, siendo una iniciativa que cuenta con la colaboración del Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana Alema Turismo y Medioambiente, S.L. y que está concertada para grupo.

Jerez

En cuanto a Jerez de la Frontera, la localidad acogerá el 14 de noviembre un concierto didáctico de la mano de Emilio Villalba y Sara Marina sobre los orígenes de la guitarra con músicas desde la Edad Media al barroco español y enlazado, a su vez, con las raíces de Documentación del Flamenco, una casa-palacio de estilo barroco-rococó del siglo XVIII. La entrada será libre hasta completar el aforo en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, Casa Pemartín.

Medina-Sidonia

Medina-Sidonia también participa en estas Jornadas Europeas de Patrimonio con el taller divulgativo 'Lo que nos cuentan los muros', que busca dar a conocer las construcciones hidráulicas de época romana que aún se conservan en la localidad tomando como base los conocimientos y las técnicas de estudio de la arqueología paramental. Se trata de una iniciativa dirigida a los alumnos de sexto de primaria del CEIP del municipio que se desarrollará el 20 de noviembre en colaboración con el ayuntamiento en el Museo Arqueológico de Medina Sidonia.

Además, con entrada libre hasta completar el aforo, el Salón Multiusos de la calle Muro albergará el 7 de noviembre la conferencia 'Identificando la arquitectura tradicional de Medina Sidonia: conocer para valorar y proteger', a cargo del arquitecto José María Calderón Muñoz, que buscará acercar a la ciudadanía el conocimiento de la arquitectura tradicional de Medina-Sidonia, sus características técnicas y estilísticas con el objetivo de fomentar el respeto, la conservación y la identidad con el patrimonio cultural.

Paterna de Rivera

En cuanto a Paterna de Rivera, el 21 de noviembre su Museo Etnológico y Etnográfico acogerá la charla 'La represión en el arte flamenco en la provincia de Cádiz' a cargo del doctor por la Universidad de Cádiz e investigador Rubén Benítez Aragón, quien dará a conocer la represión en el mundo flamenco a través de los cantes y sus cantaores durante las fases de la Guerra Civil y la Dictadura en la provincia de Cádiz. Se trata de una iniciativa con entrada libre hasta completar el aforo.

Puerto Real

Los astilleros gaditanos centrarán la actividad a desarrollar en Puerto Real, donde el 17 de octubre habrá una visita guiada por la historia de la construcción naval en España y de la factoría de la localidad a través del Museo del Dique, declarado bien de interés cultural por la Junta de Andalucía para valorar el patrimonio industrial. Es una actividad concertada para grupo con un aforo máximo de 25 personas en la que colabora Navantia.

San Fernando

En San Fernando se ha previsto el próximo 29 de noviembre un recorrido para reconocer su importancia en el siglo XIX a través de los edificios que fueron protagonistas del proceso Constitucional de 1812: el Real Teatro de las Cortes, la Iglesia Mayor y el Ayuntamiento, a la par que se destaca la figura del arquitecto Torcuato Cayón Benjumeda. Esta actividad, concertada para grupo y con aforo máximo de 25 plazas, requiere del uso de dispositivos móviles, siendo el punto de encuentro la o Plaza de la Iglesia Mayor.

Sanlúcar

En cuanto a Sanlúcar, la localidad ha previsto una visita guiada a la bodega Hidalgo La Gitana para dar a conocer el patrimonio arquitectónico relacionado con el vino característico de la zona y el desarrollo de la técnica vitivinícola. Durante la visita se realizará una cata variada de sus vinos. La cita será el 3 de octubre con un aforo limitado a 25 plazas, siendo una actividad concertada para grupo.

Campo de Gibraltar

Por último, en el Campo de Gibraltar, Jimena de la Frontera ha organizado el 1 de noviembre una visita histórica y patrimonial guiada al castillo de la localidad para comprender las técnicas de ejecución de la línea defensiva nazarí que discurría por parte de la actual provincia de Cádiz en el marco de Parque de Los Alcornocales. El ayuntamiento colabora con esta cita, para la que es necesario inscribirse a través de la Oficina de Turismo de Jimena de la Frontera.

Además, el 22 de noviembre se ha previsto una ruta histórica y arqueológica guiada a través de las instalaciones defensivas levantadas en el contexto de la II Guerra Mundial en el entorno del Estrecho de Gibraltar entre las localidades de Tarifa y La Línea de la Concepción. Es una actividad con un aforo de 25 plazas y concertada para grupo.

Otras actividades

Junto a estas actividades, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico ha querido sumarse a las Jornadas con una actividad titulada 'Guardianes del litoral: ruta por los sistemas defensivos de Camposoto a Sancti-Petri'. Se trata de una ruta a pie durante la cual se conocerán cómo han funcionado los sistemas defensivos costeros que protegieron la bahía de Cádiz entre los siglos XVI y XX, desde las torres almenaras del periodo medieval hasta los búnkeres de la II Guerra Mundial. Esta iniciativa tiene un aforo limitado de 20 plazas y se desarrollará el 25 de octubre, siendo necesaria reserva previa en el teléfono 956 20 33 94.