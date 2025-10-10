La lluvia amenaza el puente en Cádiz: estas son las previsiones de la Aemet para el fin de semana

Aunque el otoño hace tiempo que llegó, bien es cierto que todavía no se ha hecho notar mucho en la parte climatológica. Pero este viernes parece que llegará la lluvia. A partir de mediodía la probabilidad de chubascos alcanza el 95%. Riesgo en la sierra ... de Grazalema donde se ha activado el aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 22:00 horas.

Para sábado y domingo, los pronósticos de AEMET dicen que volverá a lucir el sol y que tendremos en el litoral máximas de 28 grados y mínimas de 20. Tiempo que permitirá a gaditanos y visitantes disfrutar de las playas de la provincia.

Para el lunes festivo, nuevamente posibilidad de lluvias. Las probabilidades se sitúan en el 70%.

Por tanto, aunque al principio y al final del puente hay posibilidad de precipitaciones, bien es cierto que los pronósticos apuntan a que tanto sábado como domingo lucirá el sol.