EL TIEMPO

La lluvia amenaza el puente en Cádiz: estas son las previsiones de la Aemet para el fin de semana

Según los pronósticos de la Agencia Española de Meteorología las lluvias podrían llegar este fin de semana

M.G.

Aunque el otoño hace tiempo que llegó, bien es cierto que todavía no se ha hecho notar mucho en la parte climatológica. Pero este viernes parece que llegará la lluvia. A partir de mediodía la probabilidad de chubascos alcanza el 95%. Riesgo en la sierra ... de Grazalema donde se ha activado el aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 22:00 horas.

