Llega el levante: aviso amarillo este viernes por viento y oleaje con rachas máximas de hasta 80 km/h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 5 de septiembre, el aviso amarillo por viento en la campiña gaditana y en la zona deL Estrecho. Además, en la costa gaditana se ha emitido también un aviso por oleaje, ya que se esperan rachas de viento de levante que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la web de la Aemet, desde las 12,00 horas y hasta el final de la jornada de este viernes, la campiña gaditana y la zona de El Estrecho estarán bajo aviso debido a la previsión de viento de levante, con rachas de hasta 70 y 80 km/h, respectivamente.

Además, en las zonas costeras del litoral y de El Estrecho se mantendrá activa la alerta amarilla por viento desde las 20,00 horas y hasta la medianoche, debido a rachas de levante de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro, en las proximidades del cabo de Trafalgar.

En la provincia se espera para esta jornada un cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y, a partir de la tarde, presencia de nubes bajas en la zona de El Estrecho. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas descenderán en el Campo de Gibraltar y en las sierras, y se mantendrán sin grandes variaciones en el resto del territorio.

En cuanto a los vientos, se esperan flojos de componente este durante las primeras horas del día, con una tendencia a intensificarse hasta alcanzar intensidad moderada a lo largo de la jornada. En la zona de El Estrecho, las previsiones apuntan a la presencia de un levante fuerte, que podría llegar a provocar rachas de viento «muy intensas».