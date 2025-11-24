El líder del clan de los Pantoja, Jesús Heredia, entre los diez fugitivos más buscados en España

La Policía Nacional ha actualizado su lista de 'Los 10 fugitivos más buscados' para solicitar colaboración ciudadana que lleve a localizar a estos prófugos de la justicia, entre los que se encuentra el que está considerado como el capo de la droga del Estrecho, líder del clan de los Pantoja, Jesús Manuel Heredia, alias 'El Pantoja', quien se dio a la fuga en un permiso penitenciario en marzo de este año.

De hecho, desde entonces la Audiencia Provincial de Cádiz emitía una orden de búsqueda y detención. Cumplía una condena de seis meses de prisión por un delito de pertenencia a grupo criminal y cuatro años, cinco meses y 15 días de cárcel como autor de un delito contra la salud pública.

También vinculado al narcotráfico se encuentra entre los fugitivos más buscados Sergio Jesús Mora Carrasco, alias 'Yeyo'. Los otros dos andaluces que figuran en el listado de los prófugos considerados muy peligrosos son Juan Herrera Guerrero, natural de Puente Genil (Córdoba) y reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores; y José María Pavón Pereira, natural de Huelva y condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada.

Colaboración Ciudadana

Desde la Policía han recordado que la colaboración ciudadana puede ser determinante para su localización, por lo que ha habilitado una dirección de correo electrónico, losmasbuscados@policia.es, para recibir cualquier pista sobre el paradero de estos fugitivos.

Además, ha difundido imágenes de los diez fugitivos con fotogramas reales y también con modificaciones mediante inteligencia artificial para recrear cambios de aspecto con los que los prófugos buscarían modificar su apariencia y evitar ser reconocidos.

Esta es la lista actualizada de los diez más buscados con la información facilitada por la Policía Nacional de cada uno de los fugitivos:

Los fugitivos más buscados en España Delincuentes peligrosos con distintos perfiles delictivos DANIEL VÁZQUEZ PATIÑO. Natural de A Coruña y de 46 años de edad. Se encuentra reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de diez años. Su complexión es obesa, tiene el cabello castaño con entradas, 1,70 metros de altura, piel blanca y ojos marrones, está considerado altamente peligroso.

JESÚS MANUEL HEREDIA HEREDIA, alias 'El Pantoja'. Natural de Algeciras (Cádiz), de 40 años, está reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Se le considera uno de los mayores traficantes de droga de la historia de España, líder del clan de 'Los Pantoja'. Se le considera discípulo de Abdellah El Haj, conocido como 'el Messi del hachís'. De complexión obesa, 1,80 metros de altura, piel morena, ojos marrones y pelo oscuro con entradas, está considerado como de alta peligrosidad.

JUAN HERRERA GUERRERO. Es natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores. Mide 1,73 metros, es de complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y puede utilizar gafas graduadas. Está considerado por los investigadores como altamente peligroso.

JUAN MIGUEL GARCÍA SANTOS. De Vilanova de Arousa (Pontevedra) y 51 años, está buscado por tráfico de drogas al ser considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego implicado en el envío de cocaína desde Ecuador camuflada en cargamentos de plátanos. Su complexión es obesa, tiene el cabello negro, piel blanca y ojos negros. Está considerado de alta peligrosidad.

MANUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ. Es de Barcelona y tiene 63 años. Acumula múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena. Tiene una altura de 1,75 metros, es de complexión delgada, cabello canoso, piel blanca y ojos marrones. Se le considera muy peligroso.

MARTIÑO RAMOS SOTO. Natural de Ourense, de 50 años. Era profesor y está condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas sádicas cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años. Su complexión es delgada, tiene la piel morena y el cabello canoso y rizado, con ojos marrones. Está calificado como de alta peligrosidad.

JOSÉ MARÍA PAVÓN PEREIRA. De Huelva y de 52 años de edad. Está condenado a 41 años de prisión por el asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada. Tiene complexión atlética, mide 1,65 metros de altura, y su cabello es moreno, piel blanca y ojos negros. Considerado altamente peligroso.

IONUT RAMON RADUCAN, alias 'Florin'. Es natural de la ciudad rumana de Tecuci y tiene 33 años de edad. Se encuentra condenado por trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral, en un caso en el que obligó a su hermana menor y a su pareja a prostituirse en el Polígono Industrial Marconi (Madrid). De complexión atlética y una altura de 1,72 metros, tiene el cabello castaño y la piel blanca. Se le considera de alta peligrosidad.

JULIO HERRERA NIETO. Es de Sancti-Spíritus (Salamanca), tiene 56 años y está reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Se encontraría vinculado a un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína a pequeños consumidores de la zona de Plasencia y alrededores. Su complexión es atlética, mide 1,73 metros de altura, con ojos claros y es calvo. Está considerado de alta peligrosidad al estar vinculado con el uso de armas de fuego.

SERGIO JESÚS MORA CARRASCO, alias 'Yeyo'. De Huelva y con 48 años de edad, está considerado uno de los mayores traficantes de drogas de Europa. Acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, está especializado en el transporte marítimo de hachís mediante lanchas rápidas. Su complexión es obesa y mide 1,72 metros de altura con piel blanca, ojos marrones y cabello oscuro. Se le considera altamente peligroso.