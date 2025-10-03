El juzgado deniega la libertad a Karim, el piloto de la narcolancha que mató a los dos guardias civiles en Barbate

Karim El Baqqali, el principal acusado de la muerte de dos guardias civiles en Barbate cuando fueron arrollados por la narcolancha que pilotaba seguirá en prisión. El juzgado que instruye el caso ha denegado el recurso de puesta en libertad provisional que había presentado su abogado al considerar que ya no había riesgo de fuga, justificándolo en el arraigo del procesado.

Sin embargo el juez ha estimado el recurso presentado por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) que advertía de este riesgo de fuga, ya que Karim estuvo prófugo de la justicia tras los hechos durante meses, y la gravedad de los delitos que se le imputan.

La AUGC en un comunicado ha celebrado esta decisión judicial que mantiene al principal sospechoso en prisión provisional. El auto ha sido dictado este 2 de octubre por el Tribunal de Instancia de Barbate y desestima los argumentos de la defensa al considerar que concurren «indicios sólidos» de múltiples delitos —asesinato consumado y en grado de tentativa, atentado agravado, contrabando y pertenencia a organización criminal— y un «claro riesgo de fuga».

«Con esta actuación, AUGC demuestra una vez más que su compromiso no se queda en las palabras, sino que se materializa en hechos concretos que buscan garantizar justicia, proteger a las víctimas y honrar la memoria de los compañeros caídos en acto de servicio», dicen desde la asociación.

Un año en prisión

Este pasado 19 de septiembre El Baqqali cumplía su primer año en prisión tras ser detenido siete meses después de los hechos. ocurridos el 9 de febrero de 2024. Posteriormente, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 se detuvo a los tres tripulantes que lo acompañaban, de los cuales dos están en libertad desde el mes de julio tras haber abonado una fianza.

El piloto se entregó finalmente en Barbate tras esos meses de búsqueda. Al parecer y según fuentes de la investigación, la presión policial -ya que se le seguía de cerca- y las propias coacciones de otras bandas de narcos pudieron ser la causa de su regreso. También pudieron influir los beneficios penales que le puedan deparar una vez sea juzgado como la confesión y la reparación del daño. De hecho Karim volvió a España a ser engrilletado junto a su abogado.

Desde el día de los hechos en el muelle de Barbate, los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no pararon de buscar a los presuntos autores de aquel crimen. A los primeros seis detenidos de las horas siguientes a la embestida se les terminó exculpando de haber llevado la narcolancha que arremetió contra la del GEAS.

Se inició entonces otra fase de la investigación que apunta como responsables del fatídico y mortal suceso a estos ciudadanos marroquís 'capitaneados' por Karim.