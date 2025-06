Juan y Medio y su defensa a ultranza de Andalucía: «No hay un gaditano que cobre su pensión en Oslo, pero...»

Juan y Medio, presentador de Canal Sur, nunca deja indiferente a nadie cuando da a conocer sus reflexiones y opiniones.

El andaluz, que durante unas semanas ha dejado su programa en la televisión autonómica para grabar su participación como jurado de 'Mask Singer', ha vuelto a sacar su bandera por Andalucía para defenderla como el mejor destino turístico mundial.

«No hay un gaditano que cobre su pensión en Oslo, pero noruegos en España y en Cádiz a patadas», dijo hace unos días en una charla con La Pija y la Quinqui celebrada en Sevilla revolucionando las redes sociales y generando un sinfín de comentarios.

«Hay un detalle que a mi me llamó poderosamente la atención y que dice mucho de nosotros. Cuando el mundo atravesó la pandemia, la gente pasó mucho miedo y mucha soledad. Y apareció la vacuna y la gente volvió a tener esperanza. La gente se volcó en su vida en lo que quería y se fue a Internet. Y quiso averiguar a dónde irían en caso de que tuvieran dinero. Y el destino número uno del mundo fue Andalucía», señalaba.

Y añadía: «No soy nada nacionalista, ni siquiera nacionalista andaluz. El hecho de que alguien piense que si pudiera conocería Andalucía me parece brutal, porque no es producto de una campaña, sino de una corriente humana universal. No hay un gaditano que cobre su pensión en Oslo, pero noruegos en España y en Cádiz a patadas. Porque allí te mueres de asco y de frío», concluía con su sello.