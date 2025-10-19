Cádiz Solidaria

Juan José Conforto: «Venir de un pueblo no limita, enseña a aprovechar cada oportunidad»

La Fundación 'la Caixa' impulsa el talento gaditano y beca a Juan José Conforto para estudiar en Nueva York

Conforto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York
Conforto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York L.V.
Miren Landeta

Miren Landeta

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Gaditano de 24 años y con una brillante trayectoria académica, Juan José Conforto, natural de Jimena, acaba de iniciar una nueva etapa en la Universidad de Nueva York, donde cursa un máster en Derecho Corporativo y Sostenibilidad gracias a una de las prestigiosas becas de posgrado en el extranjero de la Fundación «la Caixa». 

Su historia es una de esas que reconcilian con la idea de que el esfuerzo, la constancia y el amor por aprender pueden abrir todas las puertas. «Venir de un pueblo pequeño no te limita. Te enseña a aprovechar cada oportunidad».

Juan José creció en un entorno marcado por la fortaleza y el ejemplo. «Mi madre ha sido siempre mi referente —cuenta—. Sacó adelante a mi familia en circunstancias muy difíciles. Mi padre falleció cuando yo tenía dos años y ella se quedó sola con nosotros. Volvimos a Jimena, donde estaba la familia materna y allí he crecido», explica con una mezcla humildad y determinación. Sigue leyendo en Cádiz Solidaria

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app