Las jóvenes promesas de la música gaditana se forman en Villaluenga de la mano de la Diputación

Desde esta lunes y hasta el próximo día 30, un total de 64 alumnos y alumnas de los conservatorios profesionales de música de la provincia están participando en el Encuentro Orquestal 'Cádiz Suena', que organiza la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y que tiene lugar en la localidad de Villaluenga del Rosario.

Una vez que han sido recibidos en el municipio de la Sierra de Cádiz por los técnicos de la Fundación y las autoridades locales, los participantes en esta iniciativa han comenzado con un intenso periodo de formación y convivencia que tendrá su colofón en los dos conciertos que protagonizará la gran orquesta conformada por los propios estudiantes y que tendrán lugar el viernes 29 de agosto en el Teatro Municipal de Benalup-Casas Viejas y, el sábado 30, en el Palacio de Congresos de Cádiz. Ambos serán gratuitos y de entrada libre hasta completar aforo.

Hasta entonces, los más de sesenta estudiantes, especialistas en instrumentos de cuerda frotada (violín, viola, violonchelo y contrabajo), viento (clarinete, fagot, flauta, oboe, trompa y trompeta) y percusión, podrá mejorar su técnica gracias a clases magistrales impartidas por músicos y profesorado de alto nivel, lo que enriquecerá su formación y su futuro profesional. Este equipo docente de primer nivel está compuesto por Francisco Lobo Fernández (coordinación del profesorado y profesor de contrabajo), José Ramón Hernández Bellido, (director de orquesta), Vladimir Dmitrienco (profesor de violín y clase magistral), Luis Miguel Díaz Márquez (profesor de violín), Jerome Ireland (profesor de viola), María Natividad Álvarez-Ossorio Torres (profesora de violonchelo), Sara Leanne Roper (profesora de viento madera) y Nuria Leyva Muñoz (profesora de viento metal).

El Encuentro Orquestal 'Cádiz Suena' de la Diputación Provincial llega a su novena edición. El alumnado participante ha sido seleccionado a través de una serie de audiciones que se han llevado a cabo durante el curso en los cuatro conservatorios profesionales de la provincia, ubicados en Cádiz, Jerez de la Frontera, Algeciras y La Línea de la Concepción.