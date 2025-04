José Adolfo Baturone critica a Montero por el caso Dani Alves: «Nos llevamos las manos a la cabeza por poner en duda el principio de presunción de inocencia»

Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales en España lanzaron días atrás un comunicado en el que respondían a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras calificar como una «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso del ex futbolista Dani Alves. Las asociaciones de jueces y fiscales manifestaron en un comunicado conjunto en el que quisieron recordar que la independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de derecho y que cualquier resolución judicial se adopta tras un «análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente».

En la misma línea se expresa José Adolfo Baturone Jerez, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz. «La primera opinión es que nos llevamos las manos a la cabeza por poner en duda el principio de presunción de inocencia«, afirma para LA VOZ DE CÁDIZ.

Recuerda que «cuando empecé la carrera de Derecho en 1979, se acababa de aprobar la Constitución y conocemos la lucha histórica por este principio de presunción de inocencia», que en sus palabras «consagró» la Carta Magna de 1978, y que «ha sido desarrollado a lo largo de todos estos años», tanto «por la doctrina del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional».

Baturone recalca que «si hay algo que es un principio de seguridad jurídica, es que todas las personas, todos los ciudadanos, somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario», aunque «después estarán los matices que tiene el Tribunal Supremo establecido para la violencia de género, para unas cosas, para otras... está todo en la doctrina del Tribunal Supremo y en la doctrina del Tribunal Constitucional».

Un abogado «recibe todos los días varias sentencias y podrás decir si estoy de acuerdo o no, pero para eso mantenemos los recursos», es decir, «cuando tú pierdes la sentencia, vas a reclamar a la Audiencia, luego tienes el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional». Entiende «la sana crítica», porque «tú la podrás compartir o no la podrás compartir», pero «para eso mantenemos los recursos».

«Hay que confiar en el sistema, el sistema judicial tiene establecidos unos parámetros y unas fórmulas en las cuales, por seguridad jurídica, tú sabes que por encima del Tribunal Superior de Justicia tienes el Tribunal Supremo», por lo que reitera que «hay que respetar las normas del procedimiento».

«Nos parece gravísimo»

Para el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz «querer cambio el principio de presunción de inocencia »nos parece algo gravísimo, gravísimo«, porque »a mí no se me ocurre hablar de operaciones a corazón abierto porque no tengo capacidad«, entonces »cualquier persona que no sea jurista, que se dedique a hacer estas opiniones, de esta fórmula, me parece, por un lado una temeridad, y por otro lado, una osadía«.

Baturone lamenta que «estamos asistiendo, de una forma impávida, a cómo se insultan a los jueces en los medio de comunicación diariamente, cómo se descalifica a los jueces en su trabajo, son descalificados por los políticos, porque las partes sabemos lo que tenemos que hacer».