La Jornada 'Liderazgo Femenino en el Periodismo' reúne a cinco directoras de medios de comunicación de la provincia

Este lunes, a partir de las 19.00 horas, el salón de actos del Ateneo de Jerez acoge la jornada 'Liderazgo Femenino en el Periodismo', organizada por la Asociación de la Prensa de Jerez y con el patrocinio de la Diputación de Cádiz.

Cinco mujeres directoras de medios de comunicación de la provincia de Cádiz compartirán sus experiencias y reflexiones sobre el papel femenino en el ámbito periodístico y los retos del liderazgo en un sector en constante transformación. Participarán en este debate María Almagro, directora de LA VOZ DE CÁDIZ; María del Mar Carrasco, de Onda Jerez TV; Lourdes Acosta de la cadena SER Cádiz; Mercedes Núñez, de Jereztv.com; y Victoria de Haro, de Canal Sur Cádiz.

Este encuentro busca ser un espacio abierto por lo que, además del debate moderado, quiere tener una parte de coloquio abierto al público en el que las protagonistas puedan dialogar con las personas asistentes a la jornada y favorecer la participación de todos aquellos interesados en la igualdad de género y el periodismo.

Entre los objetivos está abrir la reflexión a través de la visión de estas mujeres periodistas y directoras. Una visión trabajada a partir de sus experiencias personales y profesionales que permitirán a los oyentes conocer el papel de la mujer en el periodismo en el entorno de la provincia de Cádiz.