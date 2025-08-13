Yerai Cortés y Rancapino Chico iluminan las últimas noches de Solera y Compás en las bodegas Tío Pepe

El ciclo Solera y Compás de Veranea en la Bodega 2025 se completa esta semana con la guitarra del alicantino Yerai Cortés (14 de agosto) y el cante de raíz de Rancapino Chico (15 de agosto). Ambos llevarán hasta el corazón de las bodegas Tío Pepe sus propuestas musicales más recientes en el marco de la cuidada programación cultural, que durante los meses de julio y agosto ha abierto un nuevo capítulo en la banda sonora vital de los amantes de la música.

Yerai Cortés pertenece a esa nueva generación de artistas que explora el flamenco desde territorios ignotos y excitantes. A pesar de su juventud, posee ya una vasta trayectoria que le ha llevado a colaborar con artistas de los más diversos géneros: desde renovadores y transgresores del flamenco como Rocío Molina hasta músicos de distintas latitudes como Judeline, Ralphie Choo, Lola Índigo o C. Tangana (Antón Álvarez), a quien acompañó en su ya mítica gira Sin cantar ni afinar y quien ha firmado precisamente su primer largometraje documental -La guitarra flamenca de Yerai Cortés- en torno a la música de su amigo como vehículo para sumergir al espectador en la historia personal del guitarrista. El filme fue galardonado este año con el Goya al Mejor Documental y el Goya a la Mejor Canción Original por Los almendros, con Cortés como coautor e interpretada con La Tania.

El alicantino traerá la noche de mañana jueves al Patio de la Tonelería Guitarra coral, espectáculo con el que participó en Nueva York en el festival Legacy de homenaje a Paco de Lucía y con el que ha agotado entradas en varias ciudades de España, ofreciendo actuaciones memorables. Con él, expande y trasciende los límites del flamenco hasta el infinito y más allá, demostrando su impacto global en el mundo de la música. Junto a él, Macarena Campos, Salomé Ramírez, María Reyes, Elena Crespo, Nerea Domínguez y Marina Medina en palmas y coros.

Por su parte, Rancapino Chico, considerado uno de los puntales del flamenco y heredero de la rica tradición de la provincia de Cádiz, trasladará al conjunto monumental su antología de los cantes más emblemáticos de la historia del tesoro cultural universal. Alonso Núñez Fernández -hijo del legendario Rancapino, sobrino de Orillo del Puerto y biznieto de La Obispa- pondrá banda sonora a la noche del viernes 15 de agosto como broche final al cartel del ciclo Solera y Compás. El cantaor chiclanero presentará Hijo del Cante, primer volumen de una completa compilación flamenca que incorpora joyas de todos los tiempos y composiciones propias con las que hacer vibrar, recordar y emocionar al público. Con Paco León y Antonio Higuero a las guitarras, Rubén Amador al piano y Edu Gómez y Nain Real a las palmas, Rancapino Chico desgranará en su repertorio martinetes, zambras, bamberas, tarantos, bulerías, tientos, tangos y fandangos de Huelva.

