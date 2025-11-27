El XXX Festival de Jerez se presenta con 48 espectáculos y 11 estrenos absolutos

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presentado junto al director del Instituto Andaluz del Flamenco, Cristóbal Ortega, y el director de Fundarte, Carlos Granados, la 30 edición del Festival de Jerez, que se celebrará del 20 de febrero al 7 de marzo de 2026.

El XXX Festival de Jerez tomará y transformará la ciudad en un gran escenario en el que flamenco y danza se darán la mano desde la libertad más absoluta. Treinta años después, el veterano Festival se presenta al mundo como un espacio fértil y en evolución, capaz de tender puentes entre lo heredado y lo que está por venir. Lejos de detenerse en la nostalgia de las fechas conmemorativas, la edición celebra su recorrido como motor de renovación del flamenco y reafirma su voluntad de abrir caminos paralelos de diálogo con otras disciplinas artísticas, en un Festival que abre los brazos a todo el que quiera acercarse y que aspira a ser más inclusivo. El reto, seguir contribuyendo a la expansión del universo creativo del flamenco y la danza española.

Tras destacar la calidad de este proyecto artístico, su dimensión internacional y cómo se ha convertido en plataforma de promoción de la ciudad, García-Pelayo ha señalado que esa fuerte conexión entre Jerez y su Festival crea un nexo de unión entre los ciudadanos más allá de la pertenencia a un territorio, puesto que tiene lugar a través «de la máxima expresión de nuestro arte». En este sentido, ha indicado que la nueva edición del certamen reúne los suficientes atractivos para que «los disfruten los jerezanos». Para García-Pelayo, entre el 20 de febrero y el 7 de marzo, «las calles de la ciudad se llenarán de mucho arte y de buena gastronomía», dada la nominación de Jerez como Capital Española de la Gastronomía para el próximo año.

«Nuestra obligación es seguir protegiendo, apoyando y fomentando algo que nos identifica», ha manifestado Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco, quien también ha recordado el 15 aniversario de la Declaración de la Unesco. Sobre el Festival de Jerez, ha asegurado que es «el gran Festival de la danza del mundo» y que Jerez se convierte durante su celebración en «la capital mundial del flamenco». En su opinión, un certamen de estas característica es «un aliciente más» para que la ciudad consiga ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Por su parte, Carlos Granados, director de la muestra, ha explicado que la 30 edición del Festival de Jerez pone su mirada en la expresión libre del cuerpo a través de la danza y la imaginación, sin más limitaciones que las físicas. Una libertad, que en su opinión, es innata al flamenco. A su juicio, «estamos ante un arte que no es un legado que deba conservarse en una vitrina, sino que debe reflejar las inquietudes y servir de vehículo de expresión de la sociedad actual y la que está por venir».

El director del certamen ha insistido en que, de alguna manera, la libertad siempre ha guiado a este arte singular. «El flamenco es de todos, de todo aquel que lo siente como propio», al margen de su origen. Después de los 30 años transcurridos desde la primera edición, el certamen viene a reflejar «una sociedad en evolución» y una disciplina artística que se expande con gran fuerza hacia el futuro sin perder sus raíces.

«La cultura y las artes nos hacen mejores cuando incluyen y no excluyen», ha comentado Carlos Granados. «Estamos ante un Festival libre, valiente, diverso, que abre las puertas, sin limpieza de sangre y donde todo el mundo tiene su sitio».

Una amplia programación

48 espectáculos, con un mapa de 15 estrenos (11 absolutos, 1 nacional y 3 en Andalucía), y dos presentaciones de discos se desplegarán en espacios que forman parte ya de la geografía emocional del Festival: desde el corazón neurálgico del Teatro Villamarta a la Sala Compañía, los Museos de la Atalaya y el Palacio de Villavicencio y al Centro Social Blas Infante con mejoras en sus infraestructuras.

Como novedad, y para facilitar la movilidad del público y fomentar la sostenibilidad, el Ayuntamiento habilitará lanzaderas especiales. El joven Teatro La Gotera de Lazotea, ubicado en el simbólico barrio de San Miguel, se estrena en 2026 como espacio para albergar un breve ciclo de piano flamenco. Las peñas flamencas volverán a ser el marco del tradicional Ciclo de Peñas, organizado por la Federación de Peñas Flamencas de Jerez. Diez propuestas permitirán abrir una privilegiada ventana a esa generación de jóvenes talentos que alimenta el futuro del flamenco.

Grandes espectáculos y propuestas de mediano y pequeño formato con nombres al frente como los de Manuela Carpio, Olga Pericet, Nino de los Reyes, Andrés Marín y Ana Morales, Salomé Ramírez, Farru o las compañías de Belén López y Julio Ruiz junto al Ballet Flamenco de Andalucía, la Compañía de Jesús Carmona o el Nuevo Ballet Español conviven de forma natural en una programación profundamente multidisciplinar que bebe en algunos montajes de la pintura, la escultura o el audiovisual.

En el cante y el toque, Mayte Martín, Arcángel, Lela Soto, Yerai Cortés, Santiago Lara o Ezequiel Benítez. La columna vertebral del XXX Festival de Jerez, la firme convicción de que el flamenco «desde su propia libertad permea y enriquece todo lo que toca permitiendo todo un universo infinito de libertad y de creación». Así, a lo largo de dos semanas la danza contemporánea, la escuela bolera, la danza barroca, las artes plásticas, el teatro, la palabra o el piano bailarán como se hace en Jerez: a compás. Fiel a la naturaleza mestiza y ecléctica del flamenco, la programación se alimenta del intercambio y de la trashumancia artística.

En este espíritu se inspira también el cartel de la edición, concebido por el ilustrador y diseñador gráfico Daniel Diosdado como síntesis visual de todo lo que el Festival propone este año. Con esta imagen, con la que Diosdado pone broche final a una década de fructífera colaboración, la cita se presenta al mundo con una estética que respira la misma libertad para expresarse, para ser mezcla y pulsión creativa que vertebra su programación. Calles, peñas, museos y teatros volverán a latir al compás de un arte que nació de la fatiga de un pueblo que encontró en él un refugio en el que ser libres y que hoy es patrimonio colectivo.

En 2026, el Festival de Jerez renueva su compromiso con los valores que sostienen la cultura europea: la celebración de la diversidad y la inclusión, el encuentro entre generaciones, la convivencia intercultural, la libertad creativa y la idea de un patrimonio vivo, que se transforma sin perder su raíz. Estos principios dialogan de forma natural con la candidatura de Jerez a Capital Europea de la Cultura 2031, situando al flamenco como un puente entre memoria y futuro y como un lenguaje que une territorios y sensibilidades en un mismo horizonte compartido.