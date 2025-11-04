El TSJA ratifica la condena de dos años de prisión por abuso sexual a una menor en El Puerto

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz, condenando a un hombre a dos años de prisión por un delito de abuso sexual a una menor cometido en su domicilio en El Puerto de Santa María. Los hechos, que ocurrieron cuando la víctima estaba en la casa del acusado, fueron inicialmente denunciados en 2013 y han sido objeto de una investigación que finalmente ha llevado a la condena del acusado.

Según recoge la sentencia, los hechos ocurrieron cuando el acusado se encontraba en su casa junto con su pareja, su hija y la víctima, que había acudido al domicilio acompañada de su padre. En un momento de la noche, la víctima y la hija del acusado se fueron a dormir a la cama del matrimonio, mientras que los adultos permanecían en el salón. Fue entonces cuando el acusado se acercó a la habitación, aprovechando que la menor se encontraba tumbada boca abajo, y procedió a abusar de ella. La acción duró unos minutos, tras lo cual el acusado salió de la habitación y regresó al salón como si nada hubiera sucedido.

El testimonio del padre de la víctima fue clave en la investigación. Según su relato, la menor salió del dormitorio bastante preocupada, pidiendo que se fueran de la casa. Al ser preguntada por su padre, la niña expresó su malestar, mientras que el acusado intentaba restar importancia a la situación. La denuncia de la víctima, aunque tardía, se explicó por su corta edad y por no entender en ese momento la gravedad del abuso sufrido.

El acusado apeló la sentencia ante el TSJA, alegando que no había pruebas suficientes para condenarlo, y que el testimonio de la menor, único elemento de cargo, no era fiable. Además, cuestionó el testimonio del padre de la víctima, alegando una supuesta adicción al alcohol y las drogas. También puso en duda el informe del psicólogo forense, que no detectó indicios de simulación.

Sin embargo, el TSJA desestimó estas alegaciones y ratificó la condena, considerando que el testimonio de la víctima fue claro, coherente y detallado, y que la tardanza en la denuncia se debió a la edad infantil de la víctima, que no comprendió en su totalidad el abuso hasta más tarde. El tribunal subrayó que la descripción de los hechos realizada por la víctima fue extraordinariamente precisa durante el juicio oral, y que el comportamiento del padre al relatar la preocupación de su hija también fue clave para corroborar la versión de los hechos.

Por todo ello, el TSJA ha confirmado la pena de dos años de prisión dictada por la Audiencia Provincial, cerrando el caso con la desestimación del recurso interpuesto por la defensa del acusado.