Solera Motor Volkswagen da la bienvenida al renovado T-Roc

Desde su lanzamiento este modelo ha supuesto el 35% de las ventas totales del concesionario

Presentación del renovado T-Roc en Solera Motor
Presentación del renovado T-Roc en Solera Motor
Solera Motor Volkswagen celebró el jueves 27 de noviembre en sus instalaciones de Jerez de la Frontera la presentación oficial del nuevo Volkswagen T-Roc, un modelo que, tras nueve años de éxito, se renueva en profundidad para consolidarse como uno de los pilares estratégicos de la marca a nivel global.

El T-Roc, convertido en referente del segmento por su carácter versátil, urbano y dinámico, llega con un diseño profundamente actualizado, líneas más deportivas y elegantes, una mayor calidad interior y la incorporación de tecnologías avanzadas, respondiendo a las demandas de los conductores actuales.

Un modelo clave para Solera Motor

Durante la presentación, Solera Motor subrayó la relevancia del T-Roc dentro de su estrategia comercial. Desde su lanzamiento, el modelo ha representado el 35% de las ventas totales del concesionario, consolidándose como uno de los favoritos entre los clientes de la provincia.

Presentación inmersiva

El evento no solo permitió a los asistentes conocer en detalle las novedades del nuevo T-Roc, sino que también estuvo acompañado de un ambiente urbano cuidadosamente diseñado para la ocasión.

El cóctel, creado especialmente para la presentación, estuvo inspirado en la estética urbana y contemporánea del propio T-Roc, con propuestas gastronómicas modernas y visuales.

Uno de los momentos más destacados fue la participación del artista Fran Castro, más conocido como Cosa.V, quien realizó en directo un mural tipo grafiti, aportando creatividad, color y dinamismo al evento. Su intervención reforzó la identidad moderna y atrevida que representa esta nueva generación del T-Roc.

Innovación y experiencia para los clientes

Los asistentes pudieron explorar de primera mano las principales novedades del modelo:

Evolución en diseño interior y exterior.

Mejoras en calidad de materiales y sensación a bordo.

Tecnología de última generación y asistentes avanzados a la conducción.

Conectividad ampliada y motorizaciones eficientes.

Con este lanzamiento, Solera Motor reafirma su compromiso con ofrecer a sus clientes las propuestas más innovadoras de la marca Volkswagen, manteniéndose como concesionario de referencia en la provincia de Cádiz.

