Sergio Martínez, de Bodegas Lustau, siete años siendo el 'Mejor enólogo de vinos generosos del mundo'

El histórico edificio The Guildhall, uno de los símbolos de la City de Londres, acogió anoche la cena de gala del certamen 'International Wine Challenge', en la que Sergio Martínez, enólogo y capataz de Bodegas Lustau, volvió a recoger el premio que lo reconoce como 'Mejor enólogo de vinos generosos del mundo'.

Con esta, son siete las ocasiones en las que el actual enólogo de Lustau recibe este alto reconocimiento, igualando el palmarés de su maestro y anterior capataz, Manuel Lozano, para el que Martínez tuvo unas palabras de recuerdo y admiración: «Este reconocimiento no sería posible sin el legado de Manolo Lozano. Él me tendió la mano y me enseñó a interpretar lo que cada vino quiere expresar y los secretos que guarda Lustau».

Desde que asumiera la tarea de liderar de la Bodega en 2016, Sergio Martínez ha llevado la gran responsabilidad de mantener a Lustau en la élite mundial de la enología. «Gracias al compromiso con la calidad y al trabajo diario que hacemos en la bodega, hemos conseguido que todas las nuevas gamas sean reconocidas con un oro», destacó el enólogo, natural de San Fernando.

La desaparecida figura de Manuel Lozano estuvo muy presente en esta noche en la que se hacen entrega de los premios en categorías especiales, ya que la organización del certamen ha decidido poner su nombre a uno de los Trofeos, el 'Champion Fortified Wine', que también fue para Lustau y su Amontillado Botaina Edición Limitada 2025.