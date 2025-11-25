Un recurso del PSOE de Jerez paraliza la licitación de los 25 nuevos autobuses

Jerez tendrá que esperar para tener otros 25 nuevos autobuses después de que la licitación de estos vehículos, que completarían la renovación completa de la flota haya quedado suspendido de manera temporal. Esto se debe a los recursos presentados por los consejeros del PSOE en el Consejo de Administración de Comujesa, José Antonio Díaz y Carmen Collado.

De esta manera, el proceso que se inició el pasado 20 de octubre y que estaba a pocos días de cerrar el plazo de presentación de ofertas queda pendiente de la resolución de estos recursos.

El vicepresidente de Comujesa, Jaime Espinar, ha lamentado esta actuación de los socialistas que «sólo quiere conseguir que la llegada del resto de la flota de autobuses nuevos hasta completar los 50, se retrase», algo que «únicamente perjudicará a los jerezanos», considerando que «se trata de un recurso infundado».

Espinar también ha recordado que «no es la primera vez» que los socialistas actúan de esta manera, ya que «a principios de este año hicieron lo mismo para evitar la llegada de los primeros 25 autobuses nuevos que ya se encuentran circulando por la ciudad», lamentando que «lo que sí consiguieron fue retrasar esa llegada y que se haya generado un verano caótico, ya que, como todos los jerezanos saben, se han tenido que retirar hasta nueve autobuses turcos que el propio PSOE compró por poner en riesgo la integridad física de conductores y usuarios».

Llamada a la recapacitación

Por todo ello, Jaime Espinar ha pedido al PSOE que recapacite y piense en que «estas actuaciones solo consiguen que el jerezano no pueda disfrutar de manera completa de un servicio de transporte público de calidad, como ya ha comenzado a hacer desde hace una semana con la puesta en funcionamiento de 12 autobuses nuevos que se ampliarán hasta 25 en las próximas semanas», y que «su manera de hacer una oposición destructiva solo retrasará lo inevitable, que Jerez tenga el 100% de su flota renovada antes de que acabe la legislatura».