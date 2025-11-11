Raphael, Luz Casal e Israel Fernández, nuevas confirmaciones en Tío Pepe Festival

El cartel de Tío Pepe Festival 2026 sigue dando a conocer su cartel para la próxima edición. Raphael (4 de julio), Luz Casal (2 de agosto) e Israel Fernández (26 de julio) tienen una cita este verano con el público jerezano. Tres directos que prometen ser memorables por el magnetismo de sus protagonistas. Veranea en la Bodega se reafirma como un ritual estival donde la música y la gastronomía se funden en el corazón de Jerez de la Frontera.

'Raphaelísimo' es el título del espectáculo con el que Raphael regresa a Tío Pepe el próximo 4 de julio. Esta propuesta reúne sus grandes éxitos -Yo soy aquel, Mi gran noche o Escándalo- junto a las canciones de su aclamado último álbum -Ayer… aún- un tributo exquisito a la chanson francesa, un homenaje muy personal a figuras como Edith Piaf y Charles Aznavour. Raphael trasciende géneros y generaciones, emocionando por igual a amantes del rock, seguidores de la música indie y fieles de la canción melódica. Su presencia en Jerez de la Frontera la noche del 4 de julio será, sin duda, uno de los grandes acontecimientos culturales del año.

El 2 de agosto será el turno de Luz Casal, que llega con 'Me voy a permitir', el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera. En él, la artista se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo.

Israel Fernández, primer confirmado en Solera y Compás

'Solera y Compás', el ciclo dedicado al flamenco dentro del festival, confirma ya su primera fecha el 26 de julio con el cantaor Israel Fernández, que presentará 'De oro y marfil', una de sus obras más ambiciosas y personales. En ella, el artista toledano despliega su faceta más extensa como músico y creador, hilando composiciones propias y revisiones de piezas clásicas en un recorrido escénico y musical de gran riqueza. Sobre el escenario, el piano se erige como eje central de una propuesta que también incorpora cuerdas y coros, creando una atmósfera envolvente y profundamente emocional.

Con estas tres incorporaciones, Tío Pepe Festival reafirma su compromiso con la calidad artística, la diversidad estilística y la emoción compartida. Los anuncios de Raphael (4 de julio), Israel Fernández (26 de julio) y Luz Casal (2 de agosto) -tres voces que han marcado generaciones y que siguen haciendo historia de la música desde la honestidad y el talento- se unen a los conciertos ya anunciados de la mítica banda británica de hard rock Deep Purple para el 10 de julio; el regreso de Sergio Dalma al universo Via Dalma (18 de julio); la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio) bajo el título Noches de Rock&Roll y el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto), que en su gira mundial más ambiciosa celebrará los 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury. Las entradas para todos los conciertos están disponibles en la página web www.veraneaenlabodega.com.