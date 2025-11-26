Premian un proyecto sobre detección precoz del riesgo vascular en adultos desarrollado por sanitarios de Jerez

Profesionales de un centro de salud de Jerez de la Frontera (Cádiz) han sido premiados por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria por un proyecto desarrollado sobre detección precoz del riesgo vascular en adultos de entre 40 y 90 años, y denominado 'Diferencia de la presión arterial entre ambos brazos en pacientes de Atención Primaria de salud y riesgo vascular'.

En concreto, el galardón es el V Premio de Investigación Papps/semFYC-Fundación Mutual Médica en la convocatoria 2025, destinada a impulsar la investigación en prevención de la salud.

Este reconocimiento destaca «la relevancia clínica y el impacto potencial« de la investigación desarrollada desde la Atención Primaria, en concreto del Centro de Salud Jerez Sur, con la mejora de la salud cardiovascular y la detección precoz del riesgo vascular en población adulta.

El proyecto contribuye a una práctica clínica más precisa, novedosa, eficaz y centrada en la salud de las personas en el contexto de la alta morbimortalidad vascular, como se ha apuntado.

Este trabajo ha sido presentado por el médico de familia, Manuel Ortega, junto al denominado Grupo de Investigación Investigasur, formado por Joao Pedro Dourado y Palomares Pulido, que trabajan como enfermero y médica de familia, respectivamente, en este centro de salud, además de Jesús Hurtado del Pino, que desarrolla su labor en el Hospital de Jerez como especialista en Radiodiagnóstico.

Asimismo, participan Pilar Ortega, médica de familia del citado centro de salud, María del Rosario Conejero, especialista en Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y José Pedro Novalbos, del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Cádiz (UCA).

Por su parte, María Dolores Betancort, Dulce Nombre María Ávila, María Dolores Pozo, Margarita Briviesca y Silvia Mendoza pertenecen al grupo de Enfermería de Atención Primaria de la Unidad de Gestión Clínica Jerez Sur-San Telmo de Jerez, y están incluidas como evaluadoras dentro del proyecto de investigación.