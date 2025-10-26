Pelayo carga contra la «imposición» de la nueva tasa de basura de Sánchez

La presidenta del PP de Jerez y alcaldesa, María José García-Pelayo, ha vuelto a criticar este domingo la nueva tasa de basura «impuesta» por el Gobierno de Pedro Sánchez. La regidora ha afirmado que «los alcaldes y alcaldesas tenemos que aplicar una tasa que no queremos porque a Sánchez le da la gana», rechazando que se trate de una exigencia europea.

Pelayo ha recordado que «todos los alcaldes de España, a través de la FEMP, hemos pedido a Sánchez que derogue el artículo 11 de la Ley de Residuos y su respuesta ha sido reírse de todos». En este sentido, ha pedido al Gobierno «respeto y confianza en los ayuntamientos» y ha criticado que «se generen más problemas a los ciudadanos».

La alcaldesa también ha subrayado que, al estar el Ayuntamiento intervenido por el Ministerio de Hacienda, «esta tasa no se puede compensar con una bajada en otro impuesto», ya que —ha señalado— el Ejecutivo central «no permite reducir tributos».

El PP jerezano ha reclamado al PSOE local que «anteponga a los jerezanos a las siglas de su partido» y se oponga a la medida. Los populares lamentan que, mientras en la FEMP «hay consenso para frenar esta imposición», en Jerez «el PSOE se dedica a lanzar bulos y engañar a los vecinos».