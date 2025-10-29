Los nuevos autobuses híbridos de Jerez estarán circulando en diciembre

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asegurado que la ciudad contará «antes de que termine el año» con una flota de autobuses urbanos completamente renovada. Así lo ha anunciado durante una visita a los 13 nuevos vehículos híbridos que ya se encuentran en las cocheras del servicio de transporte urbano y que se incorporarán de forma progresiva a lo largo de las próximas semanas.

García-Pelayo ha estado acompañada por los miembros del Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Jaime Espinar; el de Seguridad, Ignacio Martínez; y las delegadas Nela García y Carmen Pina. Según ha informado el Ayuntamiento, se prevé que los 25 autobuses híbridos de la marca Mercedes estén circulando por las calles jerezanas antes de finalizar el año.

«Hoy es un día de alegría que queremos compartir especialmente con las asociaciones que conforman el Comité», expresó la alcaldesa, quien agradeció el «trabajo impresionante» realizado por el equipo de Comujesa y por el área de Movilidad para hacer realidad un proyecto «que al principio parecía un sueño».

García-Pelayo recordó que el Comité está integrado por asociaciones vecinales y de comerciantes, la Policía Local, el sector del taxi y otros colectivos vinculados al transporte, y subrayó que la renovación completa de la flota era un compromiso adquirido al inicio del mandato.

La regidora también tuvo palabras de reconocimiento para los trabajadores del servicio municipal: «Los autobuses que llegan no empiezan a circular sin más. Hay que hacer una serie de trámites que se están realizando», explicó, detallando que los nuevos vehículos se encuentran en proceso de matriculación, instalación de máquinas expendedoras y cartelería informativa.

Subvención de Transportes

Además, destacó que la incorporación de la nueva flota contará con una «bonificación importante» gracias a la subvención del Ministerio de Transportes para el transporte público. «A lo largo de noviembre y diciembre los 25 autobuses nuevos estarán circulando por las calles de Jerez», insistió.

La alcaldesa anunció también que ya se ha aprobado la licitación de otros 25 autobuses por renting, cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 24 de noviembre. El objetivo es que esta segunda remesa de vehículos llegue a la ciudad a finales de 2026.

En su intervención, García-Pelayo agradeció la confianza de los jerezanos «tras años con una flota que era una auténtica chatarra». «Pido a los ciudadanos que confíen en nuestro transporte público. Tendremos un servicio de primer nivel, mejor incluso que en otras ciudades con nuestro mismo número de habitantes», afirmó.

La renovación de los vehículos vendrá acompañada, además, de una reorganización de las líneas urbanas para adaptarlas mejor a las necesidades de los vecinos. «Verán los ciudadanos que tendremos una flota no sólo moderna, accesible y no contaminante, sino que también se están tomando decisiones para mejorar las rutas», señaló la alcaldesa, quien destacó que este proceso se desarrollará «desde el consenso y la participación», a través del Comité Ciudadano de Transporte y Movilidad.

Por último, García-Pelayo hizo referencia al transporte rural, que también verá renovada su flota con autobuses de las mismas prestaciones, adaptados a trayectos de mayor distancia. «Una vez que finalice esta legislatura habremos cumplido el compromiso de dotar a Jerez de un transporte digno, tanto urbano como rural, sin olvidar al taxi, que también ha hecho un esfuerzo importante para apoyar al servicio público», concluyó.

