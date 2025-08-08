Muere un motorista tras chocar contra un muro en La Barca de la Florida

Un motorista, del que no han trascendido más datos, ha muerto en la tarde de este viernes en un accidente de tráfico al chocar contra un muro en La Barca de la Florida, entidad local perteneciente a la comarca de Jerez de la Frontera.

Según ha informado en un comunicado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, el siniestro vial se ha producido sobre las 15,40 horas en la calle Huertos, en La Barca.

Han sido varios testigos los que han alertado al centro de coordinación del choque de una moto con un muro a la altura de la piscina municipal de esta localidad.

En el lugar han intervenido efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico y al equipo de emergencias de San José del Valle, certificando la muerte del motorista, un varón del que no ha trascendido edad, en el lugar del accidente.