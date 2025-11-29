Luto en Jerez por la muerte del fundador de Madre Coraje, Antonio Gómez Moreno

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha enviado sus condolencias a la familia y amigos de Antonio Gómez Moreno, así como a toda la familia de Madre Coraje y la Asociación Coherentes tras el fallecimiento en este sábado del autor de tres libros e Hijo Adoptivo de Jerez desde marzo de 2024 y ha decretado dos días de luto oficial con las banderas del Consistorio a media asta.

Tal y como ha emitido el Ayuntamiento local en una nota, García-Pelayo ha señalado que «es un día muy triste para Jerez porque perdemos a un hombre sumamente bueno», depositario de «excepcionales valores humanos y un referente singular de amor, solidaridad y entrega».

Al hilo, ha detallado que su trayectoria vital y su «continua disposición» ilustran la ejemplaridad y el compromiso social que ha marcado su relación con Jerez, ciudad que considera como propia y a la que ha aportado su experiencia, «difundiendo los valores que nuestra sociedad tanto necesita».

Adiós a Antonio Gómez

En contexto, el fundador de Madre Coraje tiene una «dilatada trayectoria» en el mundo del voluntariado durante varias décadas. Físico e Ingeniero, la vida de Antonio Gómez cambió en un viaje a Perú, donde vio la miseria del país, y su naturaleza solidaria «le obligó a hacer algo para cambiar el destino de muchos peruanos y comenzó a mandar contenedores de ropa, medicinas y comida». Ese fue el germen de la ONG Madre Coraje que, además de mandar contenedores, realiza proyectos de cooperación para el desarrollo y la educación que han mejorado la vida de más de tres millones y medio de personas en Perú y Mozambique, según ha indicado la Administración local.

Así, su colaboración en la fundación, junto a Luis Bononato, de Proyecto Hombre, sus visitas a la cárcel de El Puerto para ofrecerles la oportunidad a los presos de rehabilitarse de las drogas y la creación de huertos solidarios que abastecen con sus productos a más de 30 comedores sociales de la provincia de Cádiz son algunas de las actividades que han marcado la vida de Antonio Gómez que, a sus ochenta años, cofundó la Asociación Coherentes, una asociación sin ánimo de lucro que ayuda a más de 150 familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.