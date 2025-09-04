La Junta resalta los perjuicios por la marcha de Ryanair de Jerez y pide al Gobierno retomar negociación

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha lamentado la confirmación de la marcha de Ryanair del aeropuerto de Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz, instando al Gobierno de España a retomar a través de Aena las negociaciones con la aerolínea para que «no se prolonguen los perjuicios que esta medida está ocasionando a la principal industria de este país», que es «el turismo».

En un audio remitido a los medios de comunicación, Arturo Bernal ha cuestionado que Aena y el Ministerio de Fomento «no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo eminentemente comercial», como es la fijación de tasas aeroportuarias con una compañía como Ryanair, que es, según ha dicho, «una de las principales compañías aéreas que operan en España».

Ante la noticia que ya se conoció antes de verano sobre el cierre de operaciones de esta aerolínea desde el aeropuerto de Jerez, Bernal ha señalado que desde la Junta se ha trabajado «de forma directa» con Ryanair en los últimos meses para que «el impacto de esta decisión afectara lo menos posible a aeropuertos andaluces».

«Desde que se conoció la decisión de la compañía de eliminar rutas desde el aeropuerto de Jerez, el Gobierno de Juanma Moreno ha estado buscando alternativas para mantener su conectividad», ha manifestado el consejero, haciendo referencia a las nuevas líneas con Jet2.com hacia ciudades inglesas, las de Aerowings a Alemania, Volotea a Asturias o las de TUI a Varsovia.

A estas conexiones se añaden, como ha recordado, un incremento de frecuencias de la compañía Vueling a Barcelona y Palma de Mallorca y de Vinter a Tenerife y Gran Canaria. A todo esto se suma la confirmación de Jet2.com de duplicar su oferta de asientos a Jerez de cara al año 2026, como ha resaltado.

Además, ha detallado que la oferta total de asientos en el aeropuerto de Jerez para 2025 «va a superar el millón y medio», algo «muy importante de remarcar», con «más de 9.800 operaciones desde diez destinos nacionales y de 15 destinos internacionales».

De este modo, ha esperado que con estas medidas impulsadas desde el Gobierno andaluz «se recupere la conectividad» del aeropuerto jerezano, que para Andalucía y para el Gobierno de la Junta es «una infraestructura fundamental para la llegada de turistas a un destino tan importante como Jerez, la provincia de Cádiz y toda su área de influencia», ha apostillado.