Juan y Medio, El Selu, Mala Rodríguez y muchos más famosos reflexionarán en Jerez sobre «lo prohibido»: entradas ya disponibles

El Teatro Villamarta de Jerez se prepara para recibir a figuras destacadas del panorama cultural y mediático en un evento que promete ser inolvidable. Juan y Medio, reconocido presentador y comunicador, encabezará una velada única que reunirá a artistas de renombre y personalidades del espectáculo. Entre los invitados confirmados se encuentran la cantante Mala Rodríguez, el actor Fernando Soto y el humorista Manu Sánchez, quienes compartirán escenario y reflexiones sobre temas de actualidad.

La próxima edición de TEDxCádizUniversity tendrá lugar el próximo 9 de mayo en el Teatro Villamarta de Jerez, con el lema NO. Adentrándonos en lo prohibido (NO. Delving into the forbidden).

Este evento celebra el décimo aniversario del evento consolidándose como el TEDx más grande de España y busca fomentar el diálogo y la reflexión en torno a cuestiones sociales y culturales. Las entradas para este evento ya están disponibles y se espera una gran afluencia de público.

Promovido desde la Universidad de Cádiz el evento abordará el concepto de lo prohibido desde perspectivas diversas e inclusivas, afrontando asuntos como la identidad, la sexualidad, la tradición, la menstruación o la caza de brujas.

Todas estas temáticas serán exploradas a través de ponencias inspiradoras y con un toque provocador que no dejará indiferente al público que se acerque al teatro jerezano.

Entre los participantes destacados se encuentran, además de los citados Juan José Bautista (Juan y Medio) y María Rodríguez (Mala Rodríguez), la periodista y escritora Noemí Casquet, especializada en sexualidad; el reconocido chirigotero gaditano José Luis García Cossío (El Selu); la popular creadora de contenido Sandra Morales; el músico Raúl Rodríguez; o la actriz Manuela Saborido Muñoz (Manolita Chen). T

ambién intervendrán David Gallardo, Tew Bunnag, Rosario Muñoz, Ashley G. Limpkin y la neurocientífica Olga Valverde.

Además de las conferencias, el programa incluirá actuaciones musicales en directo con Fran Lozano al piano, el grupo Doña Manteca —recreando la banda sonora de Tango Feroz— y la artista Maui, que ofrecerá un espectáculo que fusiona música, teatro y humor.

Las entradas para asistir a TEDxCádizUniversity podrán adquirirse a través de la plataforma Tickentradas, que ha habilitado la url www.tedxcadizuniversity.com. La comunidad universitaria tiene un descuento sobre el precio final del evento, en el que está prevista la asistencia de más de un millar de espectadores.

TEDxCádizUniversity abrirá sus puertas a las 15:00 horas para acreditaciones y exposiciones, mientras que las ponencias comenzarán a las 16:00 y se prolongarán hasta las 22:00 horas. El programa contempla un coffee break a media tarde y un cóctel final como cierre del evento.