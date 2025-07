Jerónimo Roldán recibe el título de Hijo Predilecto de Jerez

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha presidido este sábado en Los Claustros de Santo Domingo el Pleno Extraordinario y Solemne en el que el periodista Jerónimo Roldán Rosa ha recibido el título de Hijo Predilecto de Jerez por su gran trayectoria profesional y el impacto de su labor en el avance cultural, social y deportivo de la ciudad.

La regidora ha hecho entrega del Título de Hijo Predilecto en un emotivo acto que ha contado con la asistencia de la Corporación Municipal, la Asociación de la Prensa de Jerez, directores de medios de comunicación, periodistas, así como representantes de distintas entidades culturales, sociales y deportivas de la ciudad, entre otras personas.

El instructor de la propuesta, el teniente de alcaldesa de Turismo y Promoción de la Ciudad, Antonio Real, ha sido el encargado de leer el expediente administrativo que ha concluido en esta concesión aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Jerez este pasado viernes, 25 de julio, por unanimidad.

Entre los méritos que constan en el expediente, Real destacó que Jerónimo Roldán cuenta con una dilatada trayectoria profesional, habiendo desempeñado labores destacadas de información en prensa escrita, radio y televisión, especialmente sobre el mundo taurino y deportivo desde 1964, año en el que se inició en el periodismo. Igualmente, subrayó su compromiso con la información, su ejemplo de periodismo objetivo, preciso y de opinión constructiva, con una importante participación en acciones sociales con entidades de Jerez, así como en homenajes y reconocimientos a artistas o deportistas jerezanos.

Trayectoria

Nacido en Jerez en 1949, Jerónimo Roldán se inició en el periodismo en 1964 como corresponsal de ABC de Sevilla. Desde 1967, en Radio Jerez y la Cadena SER ha desarrollado la mayor parte de su carrera hasta 2001 cuando se incorporó a Onda Jerez RTV. Su actividad periodística engloba, entre otras ramas, la información taurina, deportiva y la generalista, siendo corresponsal de los programas de radio líderes «Carrusel Deportivo» y «Hora 25».

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado el papel fundamental de Jerónimo Roldán para entender la evolución de Jerez en los últimos 60 años desde su siempre objetiva visión y su incansable oficio periodístico, consiguiendo que Jerez fuera conocida en toda España gracias a sus crónicas y entrevistas.

García-Pelayo ha hecho especialmente hincapié en el cariño que le tiene todo Jerez a Jerónimo Roldán, y «creo que no hay nada más grande que el ser reconocido en su propia tierra. Además, hemos tenido la suerte de escuchar hoy una clase magistral de la vida a través de tu discurso».

También ha agradecido a la Asociación de la Prensa de Jerez su papel en este homenaje y ha incidido «en lo difícil que lo tienen hoy en día los periodistas, por la inmediatez, por el mundo convulso en el que vivimos en muchos sentidos y el mundo global actual en el que el bulo está por encima de la veracidad».

«Sin duda hoy, no solo reconocemos a Jerónimo Roldán como periodista, sino que en cierta manera también homenajeamos a una profesión en general; y no es la primera vez que lo hacemos, porque hace unos meses también reconocimos en Jerez la figura del fotoperiodista en la persona de Emilio Morenatti. Por ello, los periodistas en Jerez deben sentirse reconocidos, ya que somos conscientes de su trabajo y de su labor en la sociedad». Gracias a tu periodismo Jerónimo, en Jerez tenemos el sentimiento de defender lo nuestro, así que gracias por ello y por todo lo que has hecho hasta ahora y por todo lo que te queda por hacer».

Jerónimo Roldán, por su parte, se ha mostrado muy emocionado al recibir el Título de Hijo Predilecto, ha agradecido a todas las personas y entidades que han hecho posible el galardón que ha recibido hoy, especialmente a la Asociación de la Prensa de Jerez. Tras destacar la importancia del periodismo veraz en el desarrollo de la sociedad actual, ha destacado el «orgullo que siente por ser jerezano y a partir de hoy Hijo Predilecto». «Mi vocación periodística se remonta a mi infancia, junto a mi pasión por los toros y el fútbol. En medio siglo de profesión, me dio de tiempo de hacer muchas cosas y siempre con Jerez en el centro».

Tras señalar algunos de sus trabajos realizados, ha recordado la evolución tecnológica de la profesión en estos últimos años y ha destacado «la mala situación en que se encuentra actualmente el periodismo y los periodistas».

Asimismo, David Gallardo como representante de la comisión impulsora del nombramiento que, junto a la Asociación de la Prensa de Jerez, iniciaron dicho reconocimiento, ha destacado que «Jerónimo Roldán ha formado parte no solo del periodismo de Jerez, sino de Andalucía». T

Tras hacer un repaso de todo el trabajo realizado por el homenajeado durante más de cinco décadas, incluidos muchos homenajes a deportistas y toreros y actos benéficos, ha destacado «su imparcialidad a la hora de realizar sus crónicas». Destacó también la prodigiosa memoria de Jerónimo Roldán y ha recordado muchas anécdotas ocurridas durante tantos años de periodismo.

