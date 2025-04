Jerez: Tres cofradías confirman que no tomarán por Cruz Vieja y cuatro están a la espera

El derrumbe de una vivienda de la calle Zarza, en plena Cruz Vieja, la semana pasada puso en jaque el itinerario previsto de hasta siete cofradías. En un primer momento, se informó a las corporaciones la imposibilidad de transitar por la zona y se les solicitó que barajasen horarios e itinerarios alternativos.

No obstante, a finales de la semana pasada se abrió la posibilidad de que se acondicionase la zona. Finalmente, el Ayuntamiento se comprometió a limpiar los escombros del derrumbe y asegurar la calle para brindar la posibilidad a las cofradías implicadas a que mantuviesen sus itinerarios previstos. El plazo para tener listos estos trabajos municipales y para que cada Hermandad tome la decisión final acaba este Miércoles de Pasión.

Hay tres cofradías que no han esperado y que tienen tomada ya la decisión. Es necesario recalcar que el Ayuntamiento va a ofrecer la posibilidad, en ningún caso impondrá la decisión de tomar o no por Cruz Vieja. Por su parte, fuentes de la Unión de Hermandades de Jerez confirman que la decisión no será del Consejo ni grupal, sino que cada corporación tendrá la última palabra sobre su recorrido y también será la responsable final si transita por la zona afectada.

Por tanto, aunque los trabajos están pendientes de finalizar y aún se desconoce cómo quedará la zona –sí se sabe que una valla marcará el perímetro de seguridad-, ya hay tres Hermandades que han decidido tomar por el recorrido alternativo. Consideran que a escasos días de la Semana Mayor no es conveniente apurar tanto la decisión y desconfían de cómo quedará la calle y si estará en condiciones óptimas para transitar con normalidad por ella.

Las cofradías que con total seguridad no tomarán por Cruz Vieja son Amor y Sacrificio, la Hermandad de la Yedra y el Cristo de la Expiración. Amor y Sacrificio tomará el Lunes Santo de vuelta a su sede por Pedro Alonso, Corredera, Plaza de las Angustias, Granados y Sol. Por su parte, la Hermandad de la Yedra transitará en la Madrugá también por el itinerario alternativo, cogiendo a la ida por calle Cazón, Sol, Granados y salir a la plaza de las Angustias. El Cristo de la Expiración tomará calle Baro, Empedrada, Cazón, Sol y Granados, haciendo el saludo a la Hermandad de la Yedra a la vuelta en lugar de la ida.

En cambio, son tres hermandades y la Agrupación Parroquial de la Humildad de Barbadillo las que están a la espera de conocer cómo quedará la zona afectada para decidir. Esta última Agrupación realiza estación de penitencia el Sábado de Pasión en la Iglesia de San Miguel.

Por su parte, Las Angustias debe decidir si mantener la vuelta por Molineros o tomar por Pedro Alonso, Corredera y Plaza de las Angustias, mismas calles que cogería a la vuelta la Hermandad de Humildad y Paciencia en la tarde del Jueves Santo si tomasen la decisión de no transitar junto a la casa derrumbada. La otra cofradía pendiente de su confirmar su recorrido es la Salud de San Rafael, una de las hermandades que más afectado ve su itinerario. En caso de denegar el tránsito por la zona del incidente, su cortejo tomaría por Barja, Ramón de Cala, Pedro Alonso, Sol, Cazón, Empedrada, Baro y Cerro Fuerte.

Una situación fortuita que ha generado una importante incertidumbre entre las hermandades implicadas que poco a poco se va despejando y que, en todo caso, en la jornada del Miércoles de Pasión debe quedar completamente resuelta.