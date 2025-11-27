Jerez rinde homenaje a Álvaro Domecq con una estatua ecuestre

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha participado en el acto de inauguración de la estatua dedicada a Álvaro Domecq en Jerez, donde ha subrayado la «enorme trascendencia» de su figura en la historia del caballo andaluz y en la proyección internacional de la cultura ecuestre de Andalucía.

Bernal ha expresado el reconocimiento hacia este jerezano como «un visionario que supo transformar la tradición ecuestre en patrimonio vivo, reconocido y admirado en todo el mundo», según ha recogido la Junta en una nota.

El acto de reconocimiento ha contado con el primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz, el escultor Jorge Montalvo Flores, y el sobrino del homenajeado, Luis Domecq.

Arte Ecuestre Andaluz

Durante su intervención, el consejero ha destacado que la creación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez representa «uno de los mayores legados que Álvaro Domecq ha dejado para el mantenimiento y difusión de una de las grandes señas de identidad que tiene lo andaluz en el mundo como es el caballo«.

El consejero ha destacado la condición de Domecq como «padre e impulsor» de la institución, y ha recordado que «gracias a su talento y su intuición artística, el espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces' se convirtió en un símbolo de identidad y en un orgullo para Jerez, Andalucía y España».

Bernal también ha puesto de relieve la vigencia de esa aportación, señalando que la Real Escuela «seguirá avanzando porque el espíritu de Álvaro Domecq permanece en cada jinete, en cada doma y en cada caballo que emociona al público».

Asimismo, ha afirmado que «su legado no solo perdura» sino que «continúa inspirando a nuevas generaciones que encuentran en él un ejemplo de excelencia, pasión y compromiso con nuestras tradiciones».

Legado ecuestre inmortal

El consejero ha concluido con un mensaje de gratitud hacia la figura homenajeada. «Esta estatua será un recordatorio permanente del inmenso regalo que nos dejó: un caballo andaluz elevado a arte, cultura y patrimonio universal«, ha comentado.

La escultura es obra del artista ecuatoriano Jorge Montalvo, reconocido internacionalmente por sus piezas centradas en el caballo y presente en colecciones y museos de más de 40 países. El monumento preside el entorno del picadero cubierto que ya lleva el nombre de Álvaro Domecq.

Para el acto de inauguración, la escultura ha estado enmarcada por dos caballos montados por jinetes de la Real Escuela, resaltando «el vínculo inseparable» entre el homenajeado, la institución y el caballo.

Durante su intervención, el primer teniente de alcaldesa, delegado de Presidencia, Centro Histórico, Patrimonio, Fondos Europeos y Coordinación de Gobierno en el Ayuntamiento de Jerez, Agustín Muñoz, ha subrayado la importancia de Álvaro Domecq Romero en la historia reciente de la ciudad.

«Fue un embajador incomparable de Jerez en el mundo, supo unir como nadie la tradición del caballo, el toro y el vino, tres pilares esenciales de nuestra identidad. Gracias a su visión nació la Real Escuela, una institución que ha proyectado el nombre de la ciudad a escala internacional y que hoy continúa siendo referente mundial del arte ecuestre«, ha aseverado.

Muñoz ha señalado que este monumento viene a «reforzar el legado» del fundador de la Real Escuela y «su papel determinante» en la divulgación del caballo español y del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces'.

La jornada ha contado además con la participación del presidente de la Real Escuela, Rafael Olvera, y el presidente de Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, José Juan Morales, entre otras autoridades y figuras del mundo ecuestre.