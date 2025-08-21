Jerez refuerza la vigilancia tras detectarse mosquitos portadores del Virus del Nilo en la zona rural

El Ayuntamiento de Jerez ha intensificado los trabajos para el control de vectores transmisores del Virus del Nilo, controlando de manera coordinada con la Delegación Territorial de Salud y la empresa Lokímica las zonas de la Laguna de Medina, tras detectarse la pasada semana un lote positivo de mosquitos con Virus del Nilo.

Eel Ayuntamiento ha señalado que hasta el momento, y según las pruebas llevadas a cabo, no se ha detectado ningún caso más, por lo que se sigue manteniendo y actuando en el refuerzo de la vigilancia en nivel 4 sin afección al entorno.

Desde la Delegación de Protección Animal del Ayuntamiento se ha puesto de manifiesto que sigue activado el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores respecto al Virus del Nilo en todo el término municipal.

La empresa Lokimica, adjudicataria del servicio contra las plagas en todo el término municipal, lleva a cabo labores de control biológico en la zona de la Laguna de Medina, reserva natural ubicada a tres kilómetros de la barriada rural de Las Pachecas, donde también se han intensifica los trabajos de forma activa.

Tras la inspección, se ha comprobado que los trabajos preventivos realizados anteriormente están siendo efectivos ya que los niveles de mosquitos adultos en la zona urbana «son bajos» y el nivel de larvas se encuentra «muy bajo«, sin dar lugar al desarrollo de las larvas hacia estadios adultos.

En las labores para la vigilancia y control de vectores, Lokimica ha utilizado medios terrestres y tratamientos biológicos, así como muestreos continuos semanales para identificar posibles focos.

Igualmente, desde el Ayuntamiento se ha solicitado colaboración ciudadana para controlar posibles focos privados.

Además, desde Protección Animal se ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad, ya que en el entorno de la barriada de Las Pachecas los controles son semanales y los niveles de infestación «son bajos», llevando a cabo los tratamientos necesarios para mantener los niveles de infestación.

Más temas:

Virus

Nilo