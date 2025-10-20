Intervención de la Guardia Civil en Jerez tras el GP de Superbike: ocho denuncias y una moto intervenida

La Guardia Civil intervino en una concentración de motos de cross tras el dispositivo de seguridad del Gran Premio de Superbike en Jerez.

Según ha informado el Instituto Armado, durante el servicio los agentes localizaron una concentración de personas y motocicletas de cross en la zona del aparcamiento C del Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

En el lugar se procedió a la identificación de 20 personas y a la formulación de un total de ocho denuncias: cuatro de ellas por tenencia de sustancias estupefacientes y otras cuatro por infracciones relacionadas con la seguridad vial. Además, se imputó a una persona por un presunto delito de conducción careciendo de los puntos del permiso de conducir.

Moto sin matrícula

La actuación concluyó con la aprehensión de una motocicleta de cross que no contaba con matrícula. El vehículo fue retirado por la Policía Local de Jerez. Su conductor fue denunciado, además, por carecer de seguro obligatorio y porque la motocicleta no tenía la ITV en vigor.