Sucesos

Una furgoneta camper arde por completo en Jerez sin causar heridos

El vehículo ha quedado totalmente calcinado, aunque no se han registrado daños personales

El vehículo quedó totalmente calcinado
El vehículo quedó totalmente calcinado L. V.

J. M.

Jerez

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han intervenido este lunes en el incendio de una furgoneta camperizada en la calle Gran Canaria de Jerez. El vehículo ha quedado completamente calcinado, aunque no se han registrado daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron seis bomberos con dos vehículos -una autobomba urbana pesada (U-40) y un vehículo de rescate ligero (S-32)-, empleando 1.000 litros de agua para sofocar las llamas. En el operativo colaboraron agentes de la Policía Local y la Policía Nacional.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app