Una furgoneta camper arde por completo en Jerez sin causar heridos

Efectivos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han intervenido este lunes en el incendio de una furgoneta camperizada en la calle Gran Canaria de Jerez. El vehículo ha quedado completamente calcinado, aunque no se han registrado daños personales.

Hasta el lugar se desplazaron seis bomberos con dos vehículos -una autobomba urbana pesada (U-40) y un vehículo de rescate ligero (S-32)-, empleando 1.000 litros de agua para sofocar las llamas. En el operativo colaboraron agentes de la Policía Local y la Policía Nacional.