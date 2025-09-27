Francisco Hernández-Rubio: 75 años sin el arquitecto que dio forma a la modernidad de Jerez

LA VOZ DE CÁDIZ Jerez 27/09/2025 a las 09:28h. Compartir Copiar enlace

El 27 de septiembre de 1950, Jerez de la Frontera despedía a uno de sus hijos más ilustres: Francisco Hernández-Rubio y Gómez. Su muerte, causada por un atropello frente a su casa de la calle Porvera, ponía fin a una vida larga y fecunda, dedicada por entero a la arquitectura. Hoy, setenta y cinco años después, su nombre sigue ligado al paisaje urbano de la ciudad, a la defensa incansable de la Cartuja de Jerez y a una obra que atravesó estilos, desde el eclecticismo finisecular hasta las corrientes modernistas y regionalistas del primer tercio del siglo XX.

Nacido en 1859, Hernández-Rubio se formó en Madrid, donde se tituló como número uno de su promoción y obtuvo el Premio Marqués de Urquijo al mejor expediente nacional. Aquella brillantez académica se tradujo pronto en una carrera profesional de gran proyección. En la capital colaboró con Ricardo Velázquez Bosco, participando en proyectos de restauración como la Mezquita de Córdoba y el Monasterio de La Rábida. Allí aprendió el rigor técnico y el eclecticismo que marcarían sus primeras obras.

De vuelta a Jerez en la década de 1890, comenzó una etapa de consolidación profesional en la que dejó algunas de sus creaciones más reconocibles. En 1894 dirigió la reconstrucción de la Plaza de Toros, una obra clave para la vida social de la ciudad. Dos años más tarde proyectó el baldaquino de la Colegiata de Jerez, de aire historicista, ejemplo de su sensibilidad hacia lo monumental. Paralelamente, asumió proyectos urbanísticos de envergadura, como el trazado del Parque González Hontoria, donde además ideó varias casetas permanentes que marcaron época: la del Ayuntamiento, la del Casino Nacional, la del Casino Jerezano, la del Círculo Lebrero, la de Pedro Domecq o la del Casino Militar, entre otras. Muchas de ellas, concebidas en hierro y madera con un aire modernista y oriental, fueron verdaderos emblemas de la feria, y algunas todavía se conservan hoy en día, como memoria viva de aquel impulso arquitectónico.

La gran responsabilidad llegó en 1898, cuando fue nombrado Arquitecto Conservador de la Cartuja de Jerez, cargo que desempeñó durante más de cuatro décadas. El monasterio, en ruinas tras guerras, desamortizaciones y saqueos, sobrevivió gracias a su empeño personal. Solicitó fondos, redactó informes minuciosos y dirigió obras de consolidación que evitaron su colapso. Su labor alcanzó un momento de gloria en 1927, cuando durante unas obras se descubrió el célebre Vaso de la Alhambra, joya hispano-árabe que hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. La Cartuja debe en gran medida a Hernández-Rubio el haber llegado al presente como uno de los grandes hitos patrimoniales de Andalucía.

En el terreno de la arquitectura civil, su firma aparece en edificios que aún definen la identidad urbana de Jerez. El más destacado es, sin duda, el antiguo Banco de España, en la Plaza del Banco, un imponente edificio que hoy alberga la Biblioteca Municipal. También proyectó bodegas y casas señoriales que incorporaban tanto la tradición andaluza como guiños modernistas. Entre estos últimos cabe recordar la desaparecida Farmacia Cafranga en la calle Larga, de refinada decoración floral, o su Pasaje de Oriente en Sevilla, demolido pero recordado como una de las piezas más singulares del modernismo andaluz.

Su prestigio lo llevó también a trabajar en Sevilla, donde dejó huella en el Paseo de la Palmera, diseñando varias residencias para familias influyentes. Entre ellas destacan la Casa de César Puente, considerado el último gran canto del modernismo en Sevilla; la Casa de Francisco Castillo, de aire anglicista; el chalet para Carlos Sundheim y el chalet de la familia Seras, una elegante residencia de inspiración inglesa. Estas obras muestran su capacidad para dialogar con los lenguajes internacionales sin perder la esencia regional, y forman parte del conjunto residencial más prestigioso de la capital andaluza en la primera mitad del siglo XX.

Su estilo atravesó distintas etapas. Del eclecticismo monumentalista de sus inicios pasó a un historicismo refinado, visible en sus obras religiosas. Más tarde, en contacto con las corrientes internacionales y tras la Exposición Universal de París de 1900, se dejó seducir por el modernismo, como se aprecia en la Casa Sundheim en Huelva o en la mencionada Farmacia Cafranga. Finalmente, en las décadas de 1920 y 1930, abrazó con naturalidad el regionalismo andaluz, integrando azulejos, ladrillos vistos y soluciones populares en sus edificios. Esa versatilidad lo convierte en un testigo privilegiado de la evolución de la arquitectura española en medio siglo.

No fue solo un creador de formas bellas, también un técnico avanzado. En 1901, en el Ateneo de Jerez, pronunció una conferencia pionera sobre el hormigón armado, cuando aún era un material poco conocido en España. Frente a la resistencia de muchos de sus colegas, él intuyó el papel revolucionario que tendría en la arquitectura del futuro.

El 27 de septiembre de 1950, a los 91 años, la vida de Hernández-Rubio se apagó de forma inesperada y trágica: fue atropellado frente a su casa en la calle Porvera, la misma donde había nacido y donde había desarrollado su vida familiar y profesional. Su entierro congregó a autoridades y vecinos, en un multitudinario homenaje que reflejó el respeto y el cariño de toda la ciudad.

Se cerraba así el ciclo de un hombre que había dedicado su vida al arte de construir y conservar. Su legado, visible en plazas, parques, iglesias, bodegas, casetas de feria y residencias señoriales, y sobre todo en la Cartuja de Jerez, sigue recordándonos que la arquitectura no es solo técnica o adorno, sino también memoria y compromiso con la ciudad.

