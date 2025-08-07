Evacuaciones en el Hospital San Juan Grande de Jerez tras declararse un incendio

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado de la salida del parque de Jerez de la Frontera por aviso de incendio en el hospital San Juan Grande del municipio.

«El fuego se origina en material de construcción (inflamación de lana de roca) de la obra que se está realizando en la zona de la cubierta, detrás de urgencias. Procedemos a completar la extinción y a ventilar de manera forzada con varios ventiladores la zona de cocinas, lavandería y varias habitaciones de la segunda planta», se apunta.

Y se añade: «El hospital había activado su Plan de Autoprotección y había evacuado a las personas del ala afectada. No hay daños personales».

Colaboran en la intervención agentes de la Policía Local y personal de Seguridad y técnicos del hospital.