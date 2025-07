Diez años y medio de cárcel para un hombre por agresión sexual a su sobrina en Jerez

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz que condena a un hombre a diez años y medio de prisión por un delito de agresión sexual a su sobrina de ocho años de edad en Jerez.

Los hechos ocurrieron en el año 2018 cuando el acusado vivía en una parcela en la que había tres viviendas, siendo una de ellas donde residía la menor con su madre, hermana del acusado. Así, hasta en dos ocasiones, según los hechos probados, el tío agredió sexualmente a la sobrina, que denunció los hechos en febrero de 2022 tras contárselo a su madre.

Una vez condenado por la Audiencia Provincial el acusado recurrió la sentencia al TSJA alegando que vulnera su derecho a la presunción de inocencia, valora erróneamente la prueba y desoye el principio in dubio pro reo. En este sentido, argumenta que el testimonio mantenido por la menor no es fiable, que no hay prueba sólida en torno a la realidad de los hechos denunciados y que, por tanto, debe ser dictada a su favor sentencia absolutoria.

Por su parte, el TSJA ha desestimado el recurso y ratificado la sentencia afirmando que no ve base para desautorizar la conclusión inculpatoria de la sentencia, ya que «no se perciben motivos espurios que pudieran haber guiado a la niña a idear falsamente los hechos» y ha añadido que «ha mantenido su testimonio de modo estable y coherente, sin contradicciones relevantes».