Detenido en Jerez un conductor con seis kilos de cocaína

Agentes de la Policía Nacional han detenido al conductor de un vehículo que transportaba seis kilogramos de cocaína de gran pureza en un operativo desarrollado en Jerez de la Frontera, tras ser interceptado accediendo ala ciudad por la rotonda de Guadalcacín.

Los hechos se produjeron en la noche del viernes 5 de septiembre, cuando los agentes localizaron un vehículo sospechoso que accedía a la ciudad por la rotonda de Guadalcacín.

Tras interceptarlo, comprobaron que su conductor transportaba una bolsa situada a los pies del asiento del copiloto que contenía los seis kilogramos de cocaína a simple vista, sin medidas para ocultarla pese a su elevado valor en el mercado ilícito.

El conductor, de 28 años, natural de Jerez de la Frontera y con antecedentes policiales, fue detenido y tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción de Guardia decretó su ingreso en prisión. Se estima que la droga incautada podría alcanzar un valor superior al millón de euros en el mercado de consumo.