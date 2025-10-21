Detenido un delincuente reincidente tras atacar a un vecino con una piedra durante un robo en Jerez

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón con antecedentes por hechos similares, como presunto autor de un robo con fuerza y un robo con violencia e intimidación, cometidos en un establecimiento comercial de la ciudad y en el interior de una urbanización residencial.

Los hechos se produjeron cuando un vecino descubrió al ahora detenido sustrayendo diversos objetos en el interior de la urbanización. Al recriminarle su comportamiento, el individuo reaccionó con violencia lanzándole una piedra, lo que provocó que el ciudadano sufriera lesiones leves en una extremidad inferior.

Durante la investigación, la policía logró relacionar al arrestado con otro robo con fuerza cometido en días anteriores en un comercio ubicado en el distrito sur de la ciudad, en este caso, el presunto autor utilizó una herramienta para hacer palanca y forzar la puerta principal, accediendo al interior del local y sustrayendo efectos y dinero de la caja registradora.

El presunto autor fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de calabozos hasta su puesta disposición de la Autoridad Judicial