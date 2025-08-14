Detectada circulación del virus del Nilo en Jerez

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha confirmado circulación del virus del Nilo en Jerez de la Frontera en Cádiz y tras detectarse presencia del virus en mosquitos transmisores.

Tras el resultado del laboratorio, Salud y Consumo ha decretado que Jerez de la Frontera se mantenga con nivel de riesgo alto, ya que, al detectarse la circulación a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población, y de acuerdo con el Programa autonómico de vigilancia y control de FNO, no ha sido necesario declararlos área en alerta. Así, se ha procedido a comunicar este resultado a los municipios para intensificar las labores de vigilancia y control vectorial, así como de sensibilización ciudadana, sobre todo en las zonas habitadas más cercanas a Laguna de Medina, como es el caso de la barriada de Las Pachecas en Jerez.

Por otro lado, desde la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica se ha descartado casos confirmados en humanos hasta el momento, habiéndose realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 249 usuarios y todos han resultado negativos. Durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.