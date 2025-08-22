Desarticulado en Jerez un clan familiar dedicado a la venta de cocaína

La Policía Nacional ha detenido a una mujer, esposa de uno de los investigados, se incautado 770,5 gramos de cocaína, 100,2 gramos de hachís y 0,5 gramos de heroína, además de útiles para la manipulación y distribución de droga, en el marco de una operación contra el tráfico de estupefacientes desarrollada en Jerez de la Frontera y su área de influencia.

Agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de El Puerto de Santa María – Puerto Real identificaron a dos varones de nacionalidad cubana, a los cuales le constaban requisitorias judiciales en vigor de detención e ingreso en prisión y de detención y personación. Los investigados se dedicaban presuntamente a la compra y venta de drogas a vendedores de menor escala en Jerez y localidades limítrofes, utilizando sus domicilios como guardería y punto de venta.

El pasado 19 de agosto de 2025, y en virtud de un mandamiento judicial emitido por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Jerez de la Frontera, los agentes realizaron registros en los dos inmuebles utilizados por el clan, donde se intervinieron, además de las sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, dos libretas con anotaciones, una máquina de envasar al vacío y diversos útiles relacionados con el tráfico de drogas.

Si bien se procedió a la detención de la mujer de uno de los investigados, los dos principales responsables no se encontraban en los domicilios en el momento de los registros. Actualmente, se mantienen activas las gestiones policiales para su localización y detención.

Con esta operación, la Policía Nacional ha conseguido desactivar un importante clan de venta de drogas, reforzando la seguridad ciudadana y devolviendo a los vecinos de la zona un entorno de mayor convivencia y tranquilidad.