Deep Purple encenderá el verano de Jerez: la leyenda del rock llega al Tío Pepe Festival 2026

La historia viva del rock vuelve a rugir este verano en Jerez. La banda británica Deep Purple ha confirmado su presencia en el Tío Pepe Festival 2026, donde ofrecerá uno de los cuatro conciertos que realizará en España dentro de su nueva gira mundial.

El grupo actuará en las bodegas González Byass el 10 de julio, una cita que marcará el inicio de la 12ª edición del ciclo Veranea en la Bodega, según ha anunciado la organización. Las entradas para este primer gran concierto estarán disponibles desde este viernes 31 de octubre en la web veraneaenlabodega.com

Antes de su paso por Jerez, Deep Purple actuará en el festival Músicos en la Naturaleza–Gredos 2026 (Hoyos del Espino, Ávila), en el Navarra Arena de Pamplona y en el Starlite de Marbella el 9 de julio. Cuatro únicas fechas en España para disfrutar de una banda legendaria que lleva más de 100 millones de discos vendidos y siete décadas marcando la historia del rock.

Un concierto del Tío Pepe Festival de Jerez L.V.

Banda mítica

«Una reverencia a la historia viva del rock», así describe el Tío Pepe Festival la actuación con la que abre su programación de 2026. No es para menos: Deep Purple, ganadores del Legend Award en los World Music Awards 2008 e incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame en 2016, han sido pieza clave en la creación y evolución del hard rock, manteniendo su espíritu rebelde intacto generación tras generación.

Durante la pandemia, la banda sorprendió con Turning To Crime (2021), un disco de versiones grabadas desde casa que rindió homenaje a sus raíces. En 2022, tras la salida del guitarrista Steve Morse, se incorporó Simon McBride, aportando una nueva energía a los escenarios y revitalizando el sonido del grupo.

Ya en 2024, Deep Purple volvió al estudio con el productor Bob Ezrin para grabar '=1', un álbum que recupera el espíritu clásico de la banda sin caer en la nostalgia.

Gira mundial

Y ahora, en 2025, Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride emprenden una nueva gira mundial que los traerá de vuelta a España el próximo verano.

El Tío Pepe Festival forma parte del ciclo Veranea en la Bodega, una propuesta que combina música, patrimonio y gastronomía en un escenario único como las bodegas González Byass. Cada verano convierte Jerez en uno de los destinos culturales más singulares del país, reuniendo a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

Reconocido en 2024 con el Premio a la Promoción Turística de la provincia de Cádiz por el Patronato Provincial de Turismo, y en 2023 por la Junta de Andalucía en la categoría de Mejor Trayectoria Turística, el festival sigue consolidándose como un referente del verano andaluz.

Y este año promete empezar a lo grande: con Deep Purple abriendo el cartel y haciendo vibrar las naves de vino al ritmo del mejor rock clásico.