Comujesa abre expediente informativo por el procedimiento de adquisición de autobuses en Turquía para Jerez

El segundo teniente de alcaldesa y delegado de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Jaime Espinar, ha informado de que Comujesa está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre la situación de los autobuses urbanos debido a las últimas incidencias, entre las que se encuentra la del procedimiento de adquisición de autobuses a través del sistema de renting' con Fraikin Assets SA.

En este sentido, ha indicado que el gobierno local lleva varios días profundizando en por qué «unos autobuses que se suponen de nueva adquisición, comienzan a estropearse tras sólo unos días de uso por la ciudad, además de cuestionarse que, durante los casi tres últimos años en el que coincidió el Gobierno del PSOE y estos autobuses de Turquía, en ningún momento se reclamó a la empresa contratada por los desperfectos que aparecían y que se estima en casi medio millón de euros al año sólo en gastos de mantenimiento«. »Algo que se agravó, en noviembre de 2022, con la suspensión de pagos a las tres empresas de suministro de recambios«, ha añadido.

El concejal ha afirmado que «a diferencia de lo que hizo el gobierno socialista, a la llegada de María José García-Pelayo, en junio de 2023, se denunció por incumplimiento de contrato a la empresa adjudicataria y por daños y perjuicios a los jerezanos, ganando el juicio a finales del pasado año y recibiendo una de indemnización por ello».

Asimismo, ha recordado que el contrato del anterior gobierno socialista para la adquisición de los nueve autobuses de gas se realizó por un procedimiento negociado, y «no por una licitación abierta, y un importe de 3.796.254 euros en un contrato de diez años de duración».

Igualmente, la investigación del contrato se centra en el «sospechoso viaje realizado por el que fue delegado de Movilidad en ese momento, José Antonio Díaz, a Turquía y que fue sufragado por la propia empresa, tal y como él mismo reconoció durante el pleno del 30 de julio de 2020«. Para el delegado de Servicios Públicos, »no es normal ver cómo la empresa que quiere conseguir un contrato público pague un viaje a quien se debe encargar de ese contrato«.

Por todo ello, Espinar ha afirmado que el Gobierno local espera «conocer todos los pormenores de este proceso tan extraño e inusual, como es traer unos autobuses en mal estado y que la empresa que los trae invite a gastos pagados a un viaje al que tiene que supervisar dichos vehículos, que luego no reclama cuando no funcionan». Asimismo, ha añadido que no se descarta elevar a otras instancias judiciales el caso, si fuera necesario.