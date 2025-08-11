Un coche arde por completo en la A-4 a la altura de Jerez

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha informado este lunes de la salida del parque de Jerez para sofocar el incendio de un vehículo en la A-4, en el kilómetro 641 dirección Sevilla.

Se señala por parte de los bomberos: «A nuestra llegada el coche está ardiendo en su totalidad y procedemos a la extinción. No hay daños personales«.

Los medios empleados han sido dos vehículos, autobomba urbana ligera (P-53) y autobomba urbana pesada (U-45), y cinco efectivos. Han hecho falta mil litros de agua para sofocar el fuego. Ha colaborado la Guardia Civil de Tráfico.