Ingresa en prisión tras ser acusado retener en una casa móvil y lesionar a su cuñada en Jerez

La Voz de Cádiz 19/08/2025

Actualizado a las 15:02h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Un hombre ha entrado en prisión provisional después de que fuera arrestado por la Policía Nacional de Cádiz como presunto autor de un delito de detención ilegal y lesiones, al retener ilegalmente a su cuñada en una casa móvil situada en una parcela próxima al aeropuerto de Jerez y ocasionarle múltiples heridas.

Al detenido le constaban en vigor tres órdenes de búsqueda e ingreso en prisión por juzgados de Sevilla y Cádiz y otra de personación dictada por el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez, como ha indicado en una nota la Policía.

La investigación se inició el pasado viernes 15 de agosto, festivo nacional, tras la denuncia de un familiar en la que alertaba que una mujer había sido agredida e introducida en un vehículo en contra de su voluntad por su propio cuñado, hermano de su marido.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional estableció un amplio dispositivo de búsqueda para dar con su paradero. Así, las gestiones realizadas por los investigadores de la UDEV, con la colaboración de agentes uniformados del GAC, UFAM y Oficina de Denuncias, permitieron ubicar una parcela a las afueras de la ciudad jerezana donde se encontraba una casa móvil en la que podía hallarse la víctima.

Tras desplegar el dispositivo de vigilancia, los agentes detectaron al presunto autor saliendo en actitud vigilante, momento en que se procedió a su detención. Seguidamente, localizaron a la mujer en el interior de la vivienda, acostada en un colchón en estado de shock. La víctima fue atendida in situ por los policías y trasladada a un centro hospitalario, ya que presentaba heridas, erosiones y hematomas en pómulos, tórax, oídos y ojos.

El presunto responsable mostró «un comportamiento sumamente agresivo», ha apuntado la Policía, resaltando que incluso en el centro médico donde fue trasladado para ser asistido, llegó a tomar una silla con la intención de agredir a los agentes y trató de arrebatarles el arma.

El detenido, que contaba con varias reclamaciones judiciales en vigor, fue trasladado más tarde a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de calabozos hasta ser puesto ante la autoridad judicial, que decretó el inmediato ingreso en prisión.